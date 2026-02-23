Adani duro dopo Milan-Parma: 'Fallo di Troilo? Il Var è morto'

Nel suo intervento durante l'ultimo appuntamento con 'La Nuova DS', Daniele "Lele" Adani ha commentato la scelta arbitrale di Piccinini nel finale di Milan-Parma
Nei minuti finali di Milan-Parma c'è stata una decisione arbitrale che ha generato diverse polemiche. All'80' minuto, Troilo segna di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro annulla la rete per un blocco di Valenti su Maignan. Dopo un lungo check del Var, il direttore di gara viene richiamato al monitor.
Milan-Parma, le parole di Adani
Piccinini convalida il gol del Parma, non ravvedendo più alcun fallo di Valenti su Maignan. Peccato che, però, Troilo abbia saltato con entrambe le mani sulla schiena di Bartesaghi, per una rete che sarebbe stata comunque da annullare per il secondo fallo nell'azione, neanche preso in esame alla 'on field review'. In merito a questa decisione si è espresso anche Lele Adani, ex calciatore di Serie A. Vediamo, di seguito, il commento dell'opinionista rilasciato ai microfoni di 'RAI 1' durante l'ultimo appuntamento con 'La Nuova DS'.