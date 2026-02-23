Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Milan-Parma, Calvarese: “Le braccia di Troilo appoggiate su Bartesaghi sono punibili. Sul blocco a Maignan…”

Al termine di Milan-Parma, l'ex arbitro di Serie a Gianpaolo Calvarese, si è espresso sui due episodi che hanno creato diverse polemiche nel finale di partita
Redazione PM

Milan-Parma è terminato 0-1 in favore degli ospiti. Un risultato scaturito da un episodio molto dubbio nel finale: prima l'arbitro Piccinini annulla il gol di Troilo per un blocco su Maignan, poi lo convalida dopo un lungo check al Var. La decisione ha scatenato le polemiche dei tifosi rossoneri, che proprio in quella porta si erano visti annullare un gol dalla dinamica molto simile contro il Sassuolo.

Milan, Il commento di Calvarese sul blocco di Valenti

In merito alla scelta del direttore di gara si è espresso anche Gianpaolo Calvarese. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dall'ex arbitro di Serie A sul proprio profilo Instagram.

"A mio avviso Maignan non subisce fallo. Valenti si disinteressa dell’azione, si ferma, ma non commette infrazioni. Ha il diritto di trovarsi lì, anzi, è Maignan che gli va addosso nel tentativo di andare sul pallone. Non vedo elementi fallosi in questa dinamica, soprattutto se la paragoniamo alla Premier League".

Calvarese sulla spinta di Troilo

"La spinta di Troilo su Bartesaghi è più complicata. Qui ci sono elementi che possono portare a una valutazione diversa. Le due braccia che si appoggiano su Bartesaghi sono un fattore di possibile punibilità. Detto ciò va anche riconosciuto che Troilo salta mezzo metro più in alto, e soprattutto salta prima per prendere il pallone".

"Proprio questo continuo a credere che l’episodio non sia da intervento Var. Ricordiamo che proprio in Milan-Sassuolo, il Var, non aveva richiamato Crezzini per convalidare una rete annullata per una spinta molto più lieve di Loftus-Cheek su Candé".

