"A mio avviso Maignan non subisce fallo. Valenti si disinteressa dell’azione, si ferma, ma non commette infrazioni. Ha il diritto di trovarsi lì, anzi, è Maignan che gli va addosso nel tentativo di andare sul pallone. Non vedo elementi fallosi in questa dinamica, soprattutto se la paragoniamo alla Premier League".

Calvarese sulla spinta di Troilo

"La spinta di Troilo su Bartesaghi è più complicata. Qui ci sono elementi che possono portare a una valutazione diversa. Le due braccia che si appoggiano su Bartesaghi sono un fattore di possibile punibilità. Detto ciò va anche riconosciuto che Troilo salta mezzo metro più in alto, e soprattutto salta prima per prendere il pallone".