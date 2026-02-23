Captain America è stato un cecchino infallibile nella prima parte di stagione, ma nelle ultime settimane il suo rendimento è calato. La parabola discendente di Pulisic è testimoniata dagli sprechi contro Fiorentina e Parma. Leao ha centrato un palo interno, forse la migliore occasione del Milan. Con l'ingresso di Fullkrug, il portoghese è tornato sulla fascia sinistra, senza però riuscire a fare la differenza.

Si è spezzato l'incantesimo — Con Rabiot attento a non farsi ammonire e senza Loftus-Cheek, uscito subito dopo il grave scontro con Corvi, le altre carte a disposizione non hanno inciso come sperato. Non è una questione di gioco o di possesso palla, perché il Milan è stato padrone del campo dall'inizio alla fine, ma un problema di mira e precisione.

Dopo la vittoria con il Bologna è come se si fosse interrotta una magia. Prima il pareggio col Como, poi la sconfitta contro il Parma, tutto nel giro di quattro giorni. Queste partite sono un campanello d'allarme da non ignorare, ora occhio a chi insegue dietro.