"Dobbiamo guardare a noi stessi. Già dopo altre partite vinte in passato dicevo che il nostro obiettivo deve essere migliorare - ha spiegato però Gabbia dopo Milan-Parma, così come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola -. Sconforto per la lotta Scudetto? Sicuramente c'è delusione. Non posso raccontare che siamo sereni e tranquilli. Ovvio che ci sia amarezza. Ma è qualcosa che ci deve dare energia per cercare di migliorare e per terminare la stagione senza rimpianti. Mancano ancora 12 partite con tanti punti in palio".