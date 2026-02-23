Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Gabbia: “Delusione e amarezza. Ma c’è una stagione da terminare senza rimpianti”

MILAN-PARMA

Milan, Gabbia: “Delusione e amarezza. Ma c’è una stagione da terminare senza rimpianti”

Milan, Gabbia: 'Delusione e amarezza. Ma c'è una stagione da terminare senza rimpianti'
Matteo Gabbia, difensore rossonero, non ha giocato in Milan-Parma 0-1 ieri pomeriggio a 'San Siro' per un risentimento muscolare accusato nel riscaldamento, ma si è presentato a radio, tv e quotidiani dopo la partita. Ecco le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Ieri pomeriggio, all'annuncio delle formazioni ufficiali di Milan-Parma, in distinta figurava regolarmente al suo posto, difensore centrale titolare della difesa a tre di Massimiliano Allegri, anche Matteo Gabbia. Il classe 1999, però, ha accusato un risentimento muscolare nel riscaldamento e, per evitare che, magari, il fastidio accusato si tramutasse in un infortunio muscolare, il Milan ha preferito alla fine lasciare Gabbia a riposo e far giocare al suo posto Koni De Winter.

Milan-Parma 0-1, le parole di Gabbia dopo la sconfitta

—  

Al termine del match, però, Gabbia - cresciuto nel settore giovanile rossonero e simbolo di milanismo - si è presentato ai microfoni di, radio, tv e quotidiani per metterci la faccia dopo la sconfitta (0-1) del Diavolo a 'San Siro' al cospetto dei ducali di Carlos Cuesta, giunti alla terza vittoria consecutiva in campionato (non accadeva dal 2014). Questa inaspettata sconfitta ha fatto precipitare il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter e chiuso, di fatto, la lotta Scudetto già a fine febbraio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Moviola Milan-Parma, bocciati arbitro e VAR: ecco quali erano le decisioni giuste >>>

"Dobbiamo guardare a noi stessi. Già dopo altre partite vinte in passato dicevo che il nostro obiettivo deve essere migliorare - ha spiegato però Gabbia dopo Milan-Parma, così come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola -. Sconforto per la lotta Scudetto? Sicuramente c'è delusione. Non posso raccontare che siamo sereni e tranquilli. Ovvio che ci sia amarezza. Ma è qualcosa che ci deve dare energia per cercare di migliorare e per terminare la stagione senza rimpianti. Mancano ancora 12 partite con tanti punti in palio".

Leggi anche
Landucci dopo Milan-Parma: “Il gol subito? L’arbitro ha deciso così, non dobbiamo...
Condò: “Milan, la frenata è una sosta per riprendere fiato dopo aver corso oltre i propri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA