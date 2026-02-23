Matteo Gabbia, difensore rossonero, non ha giocato in Milan-Parma 0-1 ieri pomeriggio a 'San Siro' per un risentimento muscolare accusato nel riscaldamento, ma si è presentato a radio, tv e quotidiani dopo la partita. Ecco le sue parole
Ieri pomeriggio, all'annuncio delle formazioni ufficiali di Milan-Parma, in distinta figurava regolarmente al suo posto, difensore centrale titolare della difesa a tre di Massimiliano Allegri, anche Matteo Gabbia. Il classe 1999, però, ha accusato un risentimento muscolare nel riscaldamento e, per evitare che, magari, il fastidio accusato si tramutasse in un infortunio muscolare, il Milan ha preferito alla fine lasciare Gabbia a riposo e far giocare al suo posto Koni De Winter.
Milan-Parma 0-1, le parole di Gabbia dopo la sconfitta
—
Al termine del match, però, Gabbia - cresciuto nel settore giovanile rossonero e simbolo di milanismo - si è presentato ai microfoni di, radio, tv e quotidiani per metterci la faccia dopo la sconfitta (0-1) del Diavolo a 'San Siro' al cospetto dei ducali di Carlos Cuesta, giunti alla terza vittoria consecutiva in campionato (non accadeva dal 2014). Questa inaspettata sconfitta ha fatto precipitare il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter e chiuso, di fatto, la lotta Scudetto già a fine febbraio.