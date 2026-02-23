Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Landucci dopo Milan-Parma: “Il gol subito? L’arbitro ha deciso così, non dobbiamo trovare alibi”

MILAN-PARMA

Landucci dopo Milan-Parma: “Il gol subito? L’arbitro ha deciso così, non dobbiamo trovare alibi”

Landucci dopo Milan-Parma: 'Il gol subito? L'arbitro ha deciso così, non dobbiamo trovare alibi'
Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri, ha parlato a 'San Siro' nel post-partita di Milan-Parma, match della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 terminato 0-1 per la squadra di Carlos Cuesta. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera a 'San Siro' il Milan ha perso - dopo ben 24 risultati utili consecutivi - contro il Parma (0-1, gol di Mariano Troilo all'80' molto contestato) e, di fatto, ha dato l'addio alla lotta Scudetto. I rossoneri, infatti, ora sono ben 10 punti dietro l'Inter capolista. Soprattutto, però, questa inaspettata battuta d'arresto ha complicato la corsa del Diavolo per un posto nella prossima Champions League.

Milan-Parma 0-1, l'analisi post-partita di Landucci

—  

Il Milan avrebbe potuto approfittare delle sconfitte di Napoli e Juventus e invece è rimasto al palo: questo è il motivo per cui, in casa rossonera, c'è enorme rammarico per il k.o. contro il Parma di Carlos Cuesta e lo ha evidenziato Marco Landucci, vice allenatore del Diavolo, intervenuto nel post-partita al posto dello squalificato Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

«Non siamo contenti, il Parma ha fatto un'ottima partita. Siamo amareggiati perché volevamo i tre punti: abbiamo fatto tanti risultati positivi ma adesso ripartiamo. La palla non voleva entrare dentro. Però dobbiamo pensare che martedì si riprende», ha detto Landucci, le cui dichiarazioni sono state riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. «La squadra è dispiaciuta: abbiamo cercato di rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili: dobbiamo pensare al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League», ha confessato.

"Contro le squadre molto chiuse facciamo fatica. Pochi inserimenti"

—  

Il Milan, è innegabile, ha un problema contro le medio-piccole, squadre che - solitamente - si chiudono molto per poi ripartire in contropiede. «Quando troviamo le squadre molto chiuse facciamo fatica. Dobbiamo muoverci meglio. Avevamo fatto meglio in settimana, aspettavamo questo atteggiamento del Parma. Abbiamo lavorato sugli inserimenti, ne abbiamo fatti un po’ pochi», ha sottolineato Landucci.

LEGGI ANCHE: Moviola Milan-Parma, bocciati arbitro e VAR: ecco quali erano le decisioni giuste >>>

Il quale, poi, non ha voluto polemizzare sul gol decisivo di Milan-Parma, dove sembrano esserci due falli (blocco di Lautaro Valenti su Mike Maignan e salto a due mani di Troilo su Davide Bartesaghi), cercando di stemperare gli animi piuttosto caldi al fischio finale. «L’arbitro ha deciso così, noi non dobbiamo trovare degli alibi. Non vogliamo commentare, però dobbiamo cercare di ripartire e pensare alla prossima partita. Il blocco su Maignan? Sono semi-blocchi che non vengono fischiati. È stato messo lì apposta per giocare la palla sul secondo palo. È un momento in cui tutti fanno polemica, esageriamo, anche noi sbagliamo. Dobbiamo cercare di aiutare tutti».

Leggi anche
Condò: “Inter più forte per distacco. Milan? Ha corso oltre i propri limiti. Per la...
Moviola Milan-Parma, bocciati arbitro e VAR: ecco quali erano le decisioni giuste

© RIPRODUZIONE RISERVATA