Per Condò, però, quel campionato "è verosimilmente destinato a rimanere un pezzo unico: l’Inter è la più forte per distacco, e la frenata del Milan (un punto in due gare casalinghe fra Como e Parma) più che una crisi pare una sosta per riprendere fiato dopo aver corso oltre i propri limiti".

"La mischia per la Champions è lo spettacolo che ci rimane" — Il giornalista sportivo ha spiegato come Lecce-Inter e Milan-Parma siano state due gare simili nello svolgimento, ma opposte nel risultato. I nerazzurri, in Salento, hanno attaccato tutto il match trovando nel finale la giocata per sbloccarlo; i rossoneri, in casa contro i ducali, hanno fatto lo stesso. Ma senza trovare il varco giusto.

"Incidentale, se vogliamo - ha aggiunto Condò -, il fatto che il bravo Parma abbia trovato nel finale addirittura il gol della vittoria. In chiave Scudetto, 9 punti anziché 10 avrebbero cambiato poco". Quindi, la chiosa di Condò: "La mischia per conquistare la Champions, con cinque squadre per due posti (quello del Milan resta quasi blindato) è dunque lo spettacolo che ci rimane".