In alto, sotto la testata, l'esito dell'operazione a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, operato ieri in faccia dopo lo scontro con Edoardo Corvi, portiere del Parma, nel corso dell'ultimo match di campionato. Starà fermo due mesi. Ma per Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, quello scontro lì non era punibile con il calcio di rigore.