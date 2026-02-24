Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Loftus-Cheek, che botta! Operato alla faccia, fermo 2 mesi'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Bodø/Glimt, partita di ritorno dei playoff di Champions League in programma questa sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. I nerazzurri devono rimontare l'1-3 dell'andata e cercheranno di farlo sfruttando l'ottimo momento di Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 24 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, l'esito dell'operazione a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, operato ieri in faccia dopo lo scontro con Edoardo Corvi, portiere del Parma, nel corso dell'ultimo match di campionato. Starà fermo due mesi. Ma per Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, quello scontro lì non era punibile con il calcio di rigore.

Non c'è solo il Milan inviperito in questi giorni con gli arbitri, ma anche il Napoli. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, dopo gli errori commessi contro la sua squadra a Bergamo, ha chiamato Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) portando alla luce il problema arbitri, da rivedere al più presto.

La Juventus è ad un passo dal rinnovo del contratto di Weston McKennie fino al 30 giugno 2030, mentre il Torino cambia allenatore: esonero per Marco Baroni, ecco Roberto D'Aversa con un contratto fino a giugno.

