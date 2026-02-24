In alto, sotto la testata, l'esito dell'operazione a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, operato ieri in faccia dopo lo scontro con Edoardo Corvi, portiere del Parma, nel corso dell'ultimo match di campionato. Starà fermo due mesi. Ma per Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, quello scontro lì non era punibile con il calcio di rigore.
Non c'è solo il Milan inviperito in questi giorni con gli arbitri, ma anche il Napoli. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, dopo gli errori commessi contro la sua squadra a Bergamo, ha chiamato Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) portando alla luce il problema arbitri, da rivedere al più presto.
La Juventus è ad un passo dal rinnovo del contratto di Weston McKennie fino al 30 giugno 2030, mentre il Torino cambia allenatore: esonero per Marco Baroni, ecco Roberto D'Aversa con un contratto fino a giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA