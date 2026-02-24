Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo trovato tra la Juventus e Weston McKennie per il rinnovo del centrocampista statunitense fino al 30 giugno 2030. Spiragli anche per il prolungamento dell'accordo con Dušan Vlahović. Domani, alle ore 21:00, spazio al ritorno dei playoff di Champions League all'Allianz Stadium contro il Galatasaray: non dovrebbe farcela Gleison Bremer, mentre sarà presente Kenan Yıldız. Della partita del gioiello bianconero ha parlato, in un'intervista in esclusiva, anche Vincenzo Montella, Commissario Tecnico della Turchia.

Stasera, intanto, alle ore 21:00, a 'San Siro', l'Inter di Cristian Chivu proverà a rimontare la sconfitta (1-3) patita in Norvegia contro il Bodø/Glimt per strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione. Il Torino cambia in panchina: esonero per Marco Baroni dopo la sconfitta (0-3) sul campo del Genoa e ingaggio di Roberto D'Aversa fino al termine della stagione. Basterà ai granata per risollevarsi?

