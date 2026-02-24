La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 24 f ebbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo trovato tra la Juventus e Weston McKennie per il rinnovo del centrocampista statunitense fino al 30 giugno 2030. Spiragli anche per il prolungamento dell'accordo con Dušan Vlahović. Domani, alle ore 21:00, spazio al ritorno dei playoff di Champions League all'Allianz Stadium contro il Galatasaray: non dovrebbe farcela Gleison Bremer, mentre sarà presente Kenan Yıldız. Della partita del gioiello bianconero ha parlato, in un'intervista in esclusiva, anche Vincenzo Montella, Commissario Tecnico della Turchia.