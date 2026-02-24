Mentre l'attenzione di Massimiliano Allegri e dei suoi giocatori è rivolta al campo, quella dei dirigenti del Milan è incentrata - anche - sul prossimo calciomercato estivo. La società, infatti, spera di poter iscrivere il Diavolo alla prossima edizione della Champions League e, dunque, di dover potenziare la squadra rossonera. Tanto a livello numerico (pochi 19 giocatori di movimento per più competizioni) quanto e soprattutto a livello qualitativo. E, in tal senso, la missione del Milan è già ampiamente iniziata. PROSSIMA SCHEDA