Da mezzala, da esterno destro, da sotto punta e persino da centravanti tattico. In questa stagione, finora, Loftus-Cheek era stato il jolly di Allegri e non poterlo avere a disposizione nella fase calda della stagione, inevitabilmente, tarperà un po' le ali al Diavolo, che dovrà trovare altre, efficaci, soluzioni.

Stava giocando con più continuità dell'anno scorso — L'anno passato (stagione 2024-2025) Loftus-Cheek aveva disputato appena 1.384' in 28 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana per via di un infortunio agli adduttori prima, di un problema muscolare poi e quindi di un'operazione di appendicectomia. Quest'anno, al contrario, aveva trovato maggiore continuità.

Finora, in stagione, con Allegri Loftus-Cheek ha infatti totalizzato 1.351' in 27 partite (il 50%, ovvero 14, da titolare) tra campionato, coppa nazionale e Supercoppa, con 3 gol (in trasferta contro Lecce, Bologna e Pisa) in Serie A e un assist - sempre in campionato - a 'San Siro' contro il Sassuolo. A maggio avrà tempo per ritoccare questi numeri e migliorarli, se possibile.