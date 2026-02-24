Pianeta Milan
Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, operato ieri, sarà costretto a fermarsi per due mesi: il Milan di Massimiliano Allegri perde una risorsa importante per marzo e aprile. Ecco tutti i numeri dell'ex Chelsea finora in stagione
Operato nella giornata di ieri per la "frattura del processo alveolare della mascella", rimediata dopo lo scontro aereo con il portiere Edoardo Corvi nei minuti iniziali di Milan-Parma a 'San Siro', Ruben Loftus-Cheek dovrà stare fermo a lungo. Nel comunicato ufficiale del Milan, infatti, si parla di "otto settimane" come stima dei tempi di recupero del giocatore.

Ciò significa, di fatto, che Loftus-Cheek - qualora rispettasse la tabella di marcia di cui sopra - starà fuori tutto marzo e tutto aprile. Rimettendosi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri soltanto per l'ultimo mese di campionato. Un vero peccato per l'allenatore livornese, che ha spesso usato il suo numero 8 in campo e in più ruoli.

Da mezzala, da esterno destro, da sotto punta e persino da centravanti tattico. In questa stagione, finora, Loftus-Cheek era stato il jolly di Allegri e non poterlo avere a disposizione nella fase calda della stagione, inevitabilmente, tarperà un po' le ali al Diavolo, che dovrà trovare altre, efficaci, soluzioni.

Stava giocando con più continuità dell'anno scorso

L'anno passato (stagione 2024-2025) Loftus-Cheek aveva disputato appena 1.384' in 28 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana per via di un infortunio agli adduttori prima, di un problema muscolare poi e quindi di un'operazione di appendicectomia. Quest'anno, al contrario, aveva trovato maggiore continuità.

Finora, in stagione, con Allegri Loftus-Cheek ha infatti totalizzato 1.351' in 27 partite (il 50%, ovvero 14, da titolare) tra campionato, coppa nazionale e Supercoppa, con 3 gol (in trasferta contro Lecce, Bologna e Pisa) in Serie A e un assist - sempre in campionato - a 'San Siro' contro il Sassuolo. A maggio avrà tempo per ritoccare questi numeri e migliorarli, se possibile.

