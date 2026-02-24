Da mezzala, da esterno destro, da sotto punta e persino da centravanti tattico. In questa stagione, finora, Loftus-Cheek era stato il jolly di Allegri e non poterlo avere a disposizione nella fase calda della stagione, inevitabilmente, tarperà un po' le ali al Diavolo, che dovrà trovare altre, efficaci, soluzioni.
Stava giocando con più continuità dell'anno scorso—
L'anno passato (stagione 2024-2025) Loftus-Cheek aveva disputato appena 1.384' in 28 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana per via di un infortunio agli adduttori prima, di un problema muscolare poi e quindi di un'operazione di appendicectomia. Quest'anno, al contrario, aveva trovato maggiore continuità.
Finora, in stagione, con Allegri Loftus-Cheek ha infatti totalizzato 1.351' in 27 partite (il 50%, ovvero 14, da titolare) tra campionato, coppa nazionale e Supercoppa, con 3 gol (in trasferta contro Lecce, Bologna e Pisa) in Serie A e un assist - sempre in campionato - a 'San Siro' contro il Sassuolo. A maggio avrà tempo per ritoccare questi numeri e migliorarli, se possibile.
