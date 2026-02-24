Con la sconfitta interna (0-1) maturata contro il Parma nell'ultimo turno di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri ha detto addio allo Scudetto. Ma la stagione di Mike Maignan e compagni non finisce certo ora: mancano 12 partite e tanti punti

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri che, domenica scorsa a 'San Siro' contro il Parma , ha incassato la seconda sconfitta stagionale in campionato, fermandosi dopo 24 risultati utili consecutivi . Se, però, il k.o. contro la Cremonese ( 1-2 ) datato 23 agosto , giunto alla prima giornata, tutto era fuorché decisivo, questo contro i ducali ( 0-1 ) ha di fatto estromesso il Diavolo dai giochi per lo Scudetto .

Il Milan di Allegri deve ripartire dopo la sconfitta

Il Milan, infatti, si è fermato a quota 54 punti dopo 26 giornate e ora vede l'Inter che, con le stesse partite, di punti ne ha ben 64, in fuga verso la vittoria e verso il 21° Scudetto della sua storia. La stagione, però, è tutt'altro che finita, come ricordato dal 'CorSera'. Il Milan di Allegri, ora, deve guardarsi indietro, per respingere gli assalti di chi arriva alle spalle (Napoli e Roma 50 punti, Juventus 46, Como e Atalanta 45) per tentare di conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League.