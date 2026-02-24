Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Scudetto andato: ma Allegri adesso ha un’importante missione da portare a termine

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Scudetto andato: ma Allegri adesso ha un’importante missione da portare a termine

Milan, Scudetto andato: ma Allegri adesso ha un'importante missione da portare a termine
Con la sconfitta interna (0-1) maturata contro il Parma nell'ultimo turno di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri ha detto addio allo Scudetto. Ma la stagione di Mike Maignan e compagni non finisce certo ora: mancano 12 partite e tanti punti
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri che, domenica scorsa a 'San Siro' contro il Parma, ha incassato la seconda sconfitta stagionale in campionato, fermandosi dopo 24 risultati utili consecutivi. Se, però, il k.o. contro la Cremonese (1-2) datato 23 agosto, giunto alla prima giornata, tutto era fuorché decisivo, questo contro i ducali (0-1) ha di fatto estromesso il Diavolo dai giochi per lo Scudetto.

Il Milan di Allegri deve ripartire dopo la sconfitta

—  

Il Milan, infatti, si è fermato a quota 54 punti dopo 26 giornate e ora vede l'Inter che, con le stesse partite, di punti ne ha ben 64, in fuga verso la vittoria e verso il 21° Scudetto della sua storia. La stagione, però, è tutt'altro che finita, come ricordato dal 'CorSera'. Il Milan di Allegri, ora, deve guardarsi indietro, per respingere gli assalti di chi arriva alle spalle (Napoli e Roma 50 punti, Juventus 46, Como e Atalanta 45) per tentare di conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League.

LEGGI ANCHE

Allegri, infatti, deve compiere questa importante missione: blindare, il prima possibile, un piazzamento Champions, ovvero l'obiettivo stagionale posto dal club di Via Aldo Rossi, che ha bisogno dei proventi UEFA per la partecipazione al torneo per poter potenziare il progetto sportivo. Interrottosi, di fatto, bruscamente con l'ottavo posto della scorsa stagione e rimesso in piedi, con estrema bravura, dal lavoro sul campo di Allegri in quest'annata.

"Ora non molliamo": i giocatori vogliono tornare in Champions League

—  

Per il quotidiano generalista, gli 8 punti di vantaggio che il Milan, attualmente, vanta in classifica sulla Juventus quinta sono, senza dubbio, un margine confortante. Ma che, a 12 giornate dal termine del campionato, con 36 punti ancora in palio, non garantiscono nulla. Lo ha detto Marco Landucci, vice di Allegri, subito dopo Milan-Parma ("Con 54 punti non vai in Champions") e lo ribadirà oggi Allegri ai suoi giocatori, a Milanello, alla ripresa degli allenamenti.

LEGGI ANCHE: Milan, colpo di calciomercato in Premier League: uno dei più forti a parametro zero! >>>

I giocatori sono consapevoli che devono rialzare prontamente la testa per tornare a vincere ("Ora non molliamo", la frase che, per il 'Corriere della Sera', circolava domenica sera nello spogliatoio dopo Milan-Parma), ma serve una reazione forte e convincente già domenica in casa della Cremonese. Anche perché, in questa stagione, contro le medio-piccole, il Milan di Allegri ha già buttato via 14 punti che, in classifica, hanno fatto e faranno tutta la differenza del mondo.

Leggi anche
Il Milan e il problema delle medio-piccole ‘indigeste’: quanti punti buttati via
Esami ok per Gabbia, niente lesioni: in campo domenica in Cremonese-Milan? Il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA