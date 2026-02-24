Allegri, infatti, deve compiere questa importante missione: blindare, il prima possibile, un piazzamento Champions, ovvero l'obiettivo stagionale posto dal club di Via Aldo Rossi, che ha bisogno dei proventi UEFA per la partecipazione al torneo per poter potenziare il progetto sportivo. Interrottosi, di fatto, bruscamente con l'ottavo posto della scorsa stagione e rimesso in piedi, con estrema bravura, dal lavoro sul campo di Allegri in quest'annata.
"Ora non molliamo": i giocatori vogliono tornare in Champions League—
Per il quotidiano generalista, gli 8 punti di vantaggio che il Milan, attualmente, vanta in classifica sulla Juventus quinta sono, senza dubbio, un margine confortante. Ma che, a 12 giornate dal termine del campionato, con 36 punti ancora in palio, non garantiscono nulla. Lo ha detto Marco Landucci, vice di Allegri, subito dopo Milan-Parma ("Con 54 punti non vai in Champions") e lo ribadirà oggi Allegri ai suoi giocatori, a Milanello, alla ripresa degli allenamenti.
LEGGI ANCHE: Milan, colpo di calciomercato in Premier League: uno dei più forti a parametro zero! >>>
I giocatori sono consapevoli che devono rialzare prontamente la testa per tornare a vincere ("Ora non molliamo", la frase che, per il 'Corriere della Sera', circolava domenica sera nello spogliatoio dopo Milan-Parma), ma serve una reazione forte e convincente già domenica in casa della Cremonese. Anche perché, in questa stagione, contro le medio-piccole, il Milan di Allegri ha già buttato via 14 punti che, in classifica, hanno fatto e faranno tutta la differenza del mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA