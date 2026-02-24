Ma il Milan giudica ingiusta anche la convalida del gol-vittoria del Parma, domenica a 'San Siro', firmato da un colpo di testa di Mariano Troilo all'80', per la presenza nell'azione di due falli (blocco di Lautaro Valenti su Mike Maignan, poi il salto a due mani dello stesso Troilo su Davide Bartesaghi) e la convalida, dopo l'intervento del V.A.R. che, da protocollo, non sarebbe dovuto intervenire.
Ad ogni modo, i dirigenti del Milan hanno scelto la strada del silenzio. Nessuno, infatti, domenica sera dopo Milan-Parma si è presentato ai microfoni di radio, tv e giornali per esternare pubblicamente il loro dissenso. Come, invece, hanno fatto di recente Inter (con il Presidente Giuseppe Marotta), Juventus (con Damien Comolli e Giorgio Chiellini) e Napoli (con il direttore sportivo Giovanni Manna). Se le rivali navigano la tempesta parlando, il Milan preferisce la bocca chiusa. La strategia pagherà? Lo vedremo.
