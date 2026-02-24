Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, tanto a Milanello quanto a 'Casa Milan', ci sia grande malumore per le tante decisioni arbitrali che hanno sfavorito il Milan di Massimiliano Allegri nelle ultime settimane. Già nel recupero contro il Como il Milan era poco convinto dell'arbitraggio e dell'interpretazione di alcuni episodi; contro il Parma, domenica, si è toccato il fondo.