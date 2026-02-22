Leao non ha aggiunto testo, ma è chiaro come il portoghese non sia d'accordo con le decisioni arbitrali prese contro il Milan in queste due partite. Ricordiamo che se Crezzini avesse concesso il gol (regolarissimo) di Pulisic, il Milan sarebbe passato sul 3-1 contro il Sassuolo e magari non si sarebbe fatto rimontare (cosa poi accaduta visto che la partita è finita 2-2). Se Piccinini avesse confermato la chiamata dal campo (due ostruzioni ai danni dei rossoneri), il Milan avrebbe avuto ancora un po' di minuti per cercare la vittoria contro il Parma e quantomeno non sarebbe finito sotto.