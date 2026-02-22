Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Pulisic col Sassuolo gol annullato. Troilo regolare: Leao lo sottolinea sui social | FOTO

Gol di Pulisic col Sassuolo annullato, gol di Troilo convalidato. L'attaccante del Milan Rafael Leao fa notare le possibili differenze. Ecco il suo post sui social
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Parma 0-1, il Diavolo cade, ma è polemica per il gol decisivo segnato da Troilo. Anche Rafael Leao ha chiarito il suo pensiero postando su Instagram un paio di storie molto significative. Prima lo screen del fallo fischiato da Crezzini in Milan-Sassuolo per un contatto minino di Loftus-Cheek prima del gol poi segnato da Pulisic.

Milan-Parma, Leao non ci sta

Leao poi ha pubblicato il possibile fallo di Troilo su Bartesaghi in Milan-Parma. Dopo un lunghissimo controllo e check al VAR, Piccinini ha deciso di convalidare il gol (dopo che sul campo aveva fischiato fallo in attacco). Ecco la foto.

Leao non ha aggiunto testo, ma è chiaro come il portoghese non sia d'accordo con le decisioni arbitrali prese contro il Milan in queste due partite. Ricordiamo che se Crezzini avesse concesso il gol (regolarissimo) di Pulisic, il Milan sarebbe passato sul 3-1 contro il Sassuolo e magari non si sarebbe fatto rimontare (cosa poi accaduta visto che la partita è finita 2-2). Se Piccinini avesse confermato la chiamata dal campo (due ostruzioni ai danni dei rossoneri), il Milan avrebbe avuto ancora un po' di minuti per cercare la vittoria contro il Parma e quantomeno non sarebbe finito sotto.

