Cremonese-Milan, arbitro Massa: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

Davide Massa, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Imperia, dirigerà domenica 1° marzo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona
Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 1° marzo 2026, alle ore 12:30, allo stadio 'Zini' di Cremona.

L'arbitro Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio. Il quarto uomo del match tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Giovanni Ayroldi. Infine, al V.A.R., per Cremonese-Milan, designato Marco Guida, che sarà assistito nel suo compito da Lorenzo Maggioni.

Finora Massa ha incontrato il Cremonese per 6 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Sono, invece, 25 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, l'11 gennaio 2026, per Fiorentina-Milan 1-1 di campionato.

