L'arbitro Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio. Il quarto uomo del match tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Giovanni Ayroldi. Infine, al V.A.R., per Cremonese-Milan, designato Marco Guida, che sarà assistito nel suo compito da Lorenzo Maggioni.