Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro
Le parole di Michele Criscitiello su Massimiliano Allegri e il suo futuro al Milan mettono dubbi, ma i rossoneri devono seguire una sola strada. Ecco la nostra analisi
Il Milan si appresta a giocare una partita molto importante contro la Cremonese. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà cercare di ripartire subito dopo la sconfitta subita contro il Parma. Se lo Scudetto sembra ormai una chimera lontana (l'Inter ha 10 punti di vantaggio), il Diavolo dovrà cercare di mantenere le distanze sul quinto posto e chiudere la stagione tra i primi quattro posti che vorrebbe dire tornare in Champions League dal prossimo anno. Come ha sempre ripetuto Massimiliano Allegri il vero obiettivo stagionale dei rossoneri. Ieri sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti da parte gel giornalista Michele Criscitiello che ha parlato del possibile futuro di Allegri sulla panchina rossonera.

Ecco l'estratto da Sportitalia: "In questo momento Allegri sta ragionando seriamente sul proprio futuro a partire dalla prossima stagione. Ma ad oggi Massimiliano Allegri non ha più la convinzione assoluta di andare avanti con il Milan, salvo qualora dovesse avere conferme e rassicurazioni certe, anche perché da quello che mi risulta il rapporto con Ibrahimovic e con Furlani, quindi le due entità principali, non è così solido come poteva esserlo qualche mese fa". Una frase molto forte che al momento resta ovviamente un rumors, ma che ci pone davanti a un ragionamento molto importante.

Chiariamoci, Allegri può piacere o meno, specialmente per quanto riguarda il modo di giocare, ma quello che è chiaro è che ha riportato il Milan dove deve stare in classifica dopo un ottavo posto del tutto deludente. E questo nonostante in estate la dirigenza ha deciso di vendere giocatori come Theo Hernandez, Thiaw e Reijnders che sarebbero state titolari quest'anno. Per il futuro il Milan dovrà chiarire molte cose, in primis sul mercato: è chiaro che le decisioni si dovranno prendere in comune accordo con Allegri, anzi. Dovrà essere l'allenatore rossonero a suggerire i giocatori da prendere in vista della prossima stagione. Chi meglio del tecnico sa cosa serve al Milan per fare il salto definitivo. Il Diavolo dovrà andare avanti compatto, con scelte prese in condivisione da tutti. Solo così il club potrà davvero tornare a lottare per titoli e trofei.

