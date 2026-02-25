Chiariamoci, Allegri può piacere o meno, specialmente per quanto riguarda il modo di giocare, ma quello che è chiaro è che ha riportato il Milan dove deve stare in classifica dopo un ottavo posto del tutto deludente. E questo nonostante in estate la dirigenza ha deciso di vendere giocatori come Theo Hernandez, Thiaw e Reijnders che sarebbero state titolari quest'anno. Per il futuro il Milan dovrà chiarire molte cose, in primis sul mercato: è chiaro che le decisioni si dovranno prendere in comune accordo con Allegri, anzi. Dovrà essere l'allenatore rossonero a suggerire i giocatori da prendere in vista della prossima stagione. Chi meglio del tecnico sa cosa serve al Milan per fare il salto definitivo. Il Diavolo dovrà andare avanti compatto, con scelte prese in condivisione da tutti. Solo così il club potrà davvero tornare a lottare per titoli e trofei.