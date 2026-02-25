PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, non solo Kean per l’attacco. Svolta per Jashari. Il futuro di Fullkrug e il fallimento dell’Inter

Milan, svolta in arrivo per Jashari? Il fallimento dell'Inter in Champions League e il possibile mercato rossonero in attacco. Le top news da Pianeta Milan del 25 febbraio 2026
Milan, i rossoneri stanno preparando il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Parma. Il Diavolo domenica a pranzo sfida la Cremonese. In questa mattina spazio anche al calciomercato con il possibile futuro di Fullkrug e dell'attacco rossonero. Svolta in arrivo per Jashari? Il fallimento dell'Inter in Champions League. Ecco le top news del 25 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>

