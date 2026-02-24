Non è una frase forte, non vuole essere una frase di effetto, ma in questo momento Allegri sta ragionando seriamente sul proprio futuro a partire dalla prossima stagione. Se prima non si poteva neanche ipotizzare un Milan 2026-2027 senza Allegri, oggi il Milan, ma soprattutto Allegri, non è contento di come stiano andando le cose nel Milan. Oggi è concentrato per raggiungere i primi quattro posti perché è stato chiamato per riportare il Milan in Champions, lo farà, da grande professionista qual è.