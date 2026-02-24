Pianeta Milan
Alessia Scataglini
Intervenuto in diretta su Sportitalia, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan. In particolare, Criscitiello si è soffermato sulla figura di Massimiliano Allegri: secondo il giornalista, il tecnico livornese starebbe ragionando sul suo futuro in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Criscitiello

"Le notizie di febbraio non hanno il peso delle notizie di marzo-aprile perché poi basta una vittoria, due vittorie e il mondo cambia. Però siamo nel punto più basso del rapporto tra l'attuale Milan e l'attuale Allegri. Allegri non è contento di tante cose, della gestione, del mercato rossonero, della confusione che ancora regna a livello societario, di proprietà e di interlocutore all'interno del club.

Non è una frase forte, non vuole essere una frase di effetto, ma in questo momento Allegri sta ragionando seriamente sul proprio futuro a partire dalla prossima stagione. Se prima non si poteva neanche ipotizzare un Milan 2026-2027 senza Allegri, oggi il Milan, ma soprattutto Allegri, non è contento di come stiano andando le cose nel Milan. Oggi è concentrato per raggiungere i primi quattro posti perché è stato chiamato per riportare il Milan in Champions, lo farà, da grande professionista qual è.

Ma ad oggi Massimiliano Allegri non ha più la convinzione assoluta di andare avanti con il Milan, salvo qualora dovesse avere conferme e rassicurazioni certe, anche perché da quello che mi risulta il rapporto con Ibrahimovic e con Furlani, quindi le due entità principali, non è così solido come poteva esserlo qualche mese fa."

