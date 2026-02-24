Non è una frase forte, non vuole essere una frase di effetto, ma in questo momento Allegri sta ragionando seriamente sul proprio futuro a partire dalla prossima stagione. Se prima non si poteva neanche ipotizzare un Milan 2026-2027 senza Allegri, oggi il Milan, ma soprattutto Allegri, non è contento di come stiano andando le cose nel Milan. Oggi è concentrato per raggiungere i primi quattro posti perché è stato chiamato per riportare il Milan in Champions, lo farà, da grande professionista qual è.
Ma ad oggi Massimiliano Allegri non ha più la convinzione assoluta di andare avanti con il Milan, salvo qualora dovesse avere conferme e rassicurazioni certe, anche perché da quello che mi risulta il rapporto con Ibrahimovic e con Furlani, quindi le due entità principali, non è così solido come poteva esserlo qualche mese fa."
