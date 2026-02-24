Il Milan ha a rischio ben 4 giocatori: Athekame, Fofana, Rabiot e Saelemaekers. Il belga è l'ultimo in ordine di tempo dei diffidati rossoneri: l'ex giocatore di Roma e Bologna è stato ammonito proprio nel primo tempo contro il Parma a San Siro, arrivando così a quota quattro cartellini gialli dall'inizio del campionato