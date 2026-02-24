Pianeta Milan
Derby della Madonnina, Milan in allerta: chi potrebbe saltare la stracittadina?

Il derby si avvicina sempre di più, ma chi potrebbe saltare la stracccitadina? Ecco chi sono i diffidati di Inter e Milan
Il derby si avvicina sempre di più. La stracittadina, infatti, potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque sia per il Milan di Allegri che per l'Inter di Chivu. Il match andrà in scena nel fine settimana del 7 e 8 marzo, con data e orario ancora da ufficializzare.

Milan a rischio!

Una cosa, però, è sicura: oltre alla voglia di derby, sta salendo anche il timore legato a qualche possibile mancanza in campo a causa di troppi gialli. Ma chi sono i diffidati del Milan? Chi rischia di saltare il match in caso di ammonizione contro la Cremonese domenica 1 marzo?

Il Milan ha a rischio ben 4 giocatori: Athekame, Fofana, Rabiot e Saelemaekers. Il belga è l'ultimo in ordine di tempo dei diffidati rossoneri: l'ex giocatore di Roma e Bologna è stato ammonito proprio nel primo tempo contro il Parma a San Siro, arrivando così a quota quattro cartellini gialli dall'inizio del campionato

Oltre al belga, anche Athekame, Fofana e Rabiot sono a forte rischio. I giovani di Allegri salteranno Milan-Inter di inizio marzo solamente in caso di nuova ammonizione contro, appunto, la Cremonese.

L'Inter, al contrario dei rossoneri, non ha giocatori nessun giocatore diffidato. L'unico prima della sfida contro il Lecce era il difensore centrale Alessandro Bastoni, che però è stato già ammonito nel finale della gara e sarà squalificato nella sfida contro il Genoa di sabato 28 febbraio, tornando in tempo proprio per il derby.

