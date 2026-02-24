Il Milan ha a rischio ben 4 giocatori: Athekame, Fofana, Rabiot e Saelemaekers. Il belga è l'ultimo in ordine di tempo dei diffidati rossoneri: l'ex giocatore di Roma e Bologna è stato ammonito proprio nel primo tempo contro il Parma a San Siro, arrivando così a quota quattro cartellini gialli dall'inizio del campionato
Oltre al belga, anche Athekame, Fofana e Rabiot sono a forte rischio. I giovani di Allegri salteranno Milan-Inter di inizio marzo solamente in caso di nuova ammonizione contro, appunto, la Cremonese.
L'Inter, al contrario dei rossoneri, non ha giocatori nessun giocatore diffidato. L'unico prima della sfida contro il Lecce era il difensore centrale Alessandro Bastoni, che però è stato già ammonito nel finale della gara e sarà squalificato nella sfida contro il Genoa di sabato 28 febbraio, tornando in tempo proprio per il derby.
