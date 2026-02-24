Pianeta Milan
Pellegatti sul possibile ritorno di Galliani al Milan: "Sarebbe il miglior acquisto per la prossima stagione"

Milan, Pellegatti: 'Galliani sarebbe il miglior acquisto per il prossimo anno'
Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un possibile ritorno di Adriano Galliani nella dirigenza del Milan
Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile ritorno di Adriano Galliani nella dirigenza del Milan. Il 'Condor' è stato amministratore delegato del club rossonero per 31 anni, l'uomo di fiducia di Silvio Berlusconi. Durante il suo mandato, dal 1986 al 2017, il Diavolo ha sollevato 29 trofei. Ventinove. Un'epopea leggendaria che non ha fatto soltanto la storia del Milan, ha fatto la storia del calcio.

Milan, Pellegatti sul possibile ritorno di Galliani

In merito alla possibilità di un ritorno in dirigenza di Adriano Galliani, si è espresso anche il celebre giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Sull'importanza del peso politico: "Contare a livello politico non vuol dire avere i rigori, i fuorigioco o il Var a favore: non mi divertirei nemmeno, è bello che si abbia ciò che si merita. Però dà rispetto, dà autorevolezza. Contare politicamente vuol dire avere rispetto, vuol dire parlare quando succedono questi episodi come giustamente hanno fatto Chiellini, Comolli, Manna. Non è andato a parlare Antonio Conte, è andato Manna".

Sul ritorno di Galliani al Milan: "Il Milan con Adriano Galliani non ha vinto 28 Scudetti: non vuol dire che automaticamente vinci lo Scudetto, perché altrimenti con Galliani e Berlusconi avrebbe vinto 20 scudetti. Ribadisco: l'acquisto più bello per la prossima stagione sarebbe quello di Adriano Galliani. So che ai vertici del Milan non sono entusiasti e qualcuno non sarebbe d'accordo: certamente sarebbero contenti Igli Tare e Massimiliano Allegri, che ha un grande rapporto con Galliani".

