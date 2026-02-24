Milan, Pellegatti: 'Galliani sarebbe il miglior acquisto per il prossimo anno'

Sull'importanza del peso politico: "Contare a livello politico non vuol dire avere i rigori, i fuorigioco o il Var a favore: non mi divertirei nemmeno, è bello che si abbia ciò che si merita. Però dà rispetto, dà autorevolezza. Contare politicamente vuol dire avere rispetto, vuol dire parlare quando succedono questi episodi come giustamente hanno fatto Chiellini, Comolli, Manna. Non è andato a parlare Antonio Conte, è andato Manna".

Sul ritorno di Galliani al Milan: "Il Milan con Adriano Galliani non ha vinto 28 Scudetti: non vuol dire che automaticamente vinci lo Scudetto, perché altrimenti con Galliani e Berlusconi avrebbe vinto 20 scudetti. Ribadisco: l'acquisto più bello per la prossima stagione sarebbe quello di Adriano Galliani. So che ai vertici del Milan non sono entusiasti e qualcuno non sarebbe d'accordo: certamente sarebbero contenti Igli Tare e Massimiliano Allegri, che ha un grande rapporto con Galliani".