Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pastore non ha dubbi: “Il campionato è finito, 10 punti di distacco dall’Inter sono troppi”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pastore non ha dubbi: “Il campionato è finito, 10 punti di distacco dall’Inter sono troppi”

Milan, Pastore: 'I dieci punti di vantaggio dell'Inter sono troppi'
Nell'ultimo appuntamento con il podcast 'Fontana di Trevi', il giornalista Giuseppe Pastore si è espresso sulla lotta scudetto. Vediamo il suo commento
Redazione PM

La sconfitta contro il Parma ha portato il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter. Come se non bastasse, i nerazzurri, sono stati eliminati dalla Champions League dal Bodo Glimt. Ora la squadra di Christian Chivu può concentrarsi soltanto sul campionato: un ulteriore motivo per cui credere che la lotta scudetto sia finita sul gol (irregolare) di Troilo.

Milan, le parole di Pastore sulla lotta scudetto

—  

In merito alla corsa al titolo si è espresso anche Giuseppe Pastore, giornalista e frontman dei podcast di Cronache di Spogliatoio. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo appuntamento con 'Fontana di Trevi'.

LEGGI ANCHE

"Il campionato è finito, intanto perché lo dicono i numeri, non si è mai recuperato un distacco di dieci punti in un girone di ritorno. Non vedo chi possa recuperarlo, in questo momento l'Inter è talmente superiore a livello di qualità, di attacco, di facilità con cui vince le partite".

LEGGI ANCHE: Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro

"Sono 10 punti reali ma percepiti forse persino qualcuno in più. Il Napoli ha perso male, ha giocato una brutta partita proprio come svolgimento. Il Milan è in fase di rallentamento da parecchie partite, mi pare che non ci siano grandi discussioni".

Leggi anche
Milan, Biasin: “Dopo episodi come quello contro il Parma dovrebbero essere i dirigenti a...
Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA