Milan, Pastore: 'I dieci punti di vantaggio dell'Inter sono troppi'

" Il campionato è finito, intanto perché lo dicono i numeri, non si è mai recuperato un distacco di dieci punti in un girone di ritorno . Non vedo chi possa recuperarlo, in questo momento l'Inter è talmente superiore a livello di qualità, di attacco, di facilità con cui vince le partite".

"Sono 10 punti reali ma percepiti forse persino qualcuno in più. Il Napoli ha perso male, ha giocato una brutta partita proprio come svolgimento. Il Milan è in fase di rallentamento da parecchie partite, mi pare che non ci siano grandi discussioni".