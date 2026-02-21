Milan-Parma, Rabiot è pronto a tornare in campo, ma su di lui pesa ancora la possibile squalifica: visto il doppio giallo con il conseguente rosso subito contro il Pisa, il francese non ha scontato la diffida e resta a rischio. Al prossimo giallo dovrà saltare di nuovo una partita. Non solo il centrocampista ex PSG. Ci sono altri giocatori del Milan diffidati.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN partite convocati squalificati Non solo Rabiot: per il Milan ci sono altri due giocatori a rischio squalifica
MILAN-PARMA
Non solo Rabiot: per il Milan ci sono altri due giocatori a rischio squalifica
Milan-Parma, non solo Adrien Rabiot: ci sono altri due giocatori diffidati nella rosa rossonera. Ecco chi è a rischio squalifica da 'La Gazzetta dello Sport'
Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' nell’elenco dei diffidati del Milan ci sono anche Youssouf Fofana e Zachary Athekame, per cui la prossima ammonizione porterà alla squalifica di un turno. La rosea ricorda un aneddoto sul francese: nello scorso campionato, Fofana fu ammonito in Milan-Parma da diffidato e fu così costretto a saltare il derby di ritorno contro l’Inter. In ogni caso non si potrà ripetere questa storia, visto che tra il Parma e l'Inter per il Milan c'è anche la partita contro la Cremonese in programma la prossima settimana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA