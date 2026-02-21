Non solo Rabiot: per il Milan ci sono altri due giocatori a rischio squalifica

Milan-Parma, non solo Adrien Rabiot: ci sono altri due giocatori diffidati nella rosa rossonera. Ecco chi è a rischio squalifica da 'La Gazzetta dello Sport'

Milan-Parma , Rabiot è pronto a tornare in campo , ma su di lui pesa ancora la possibile squalifica: visto il doppio giallo con il conseguente rosso subito contro il Pisa, il francese non ha scontato la diffida e resta a rischio. Al prossimo giallo dovrà saltare di nuovo una partita. Non solo il centrocampista ex PSG. Ci sono altri giocatori del Milan diffidati.

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' nell’elenco dei diffidati del Milan ci sono anche Youssouf Fofana e Zachary Athekame, per cui la prossima ammonizione porterà alla squalifica di un turno. La rosea ricorda un aneddoto sul francese: nello scorso campionato, Fofana fu ammonito in Milan-Parma da diffidato e fu così costretto a saltare il derby di ritorno contro l’Inter. In ogni caso non si potrà ripetere questa storia, visto che tra il Parma e l'Inter per il Milan c'è anche la partita contro la Cremonese in programma la prossima settimana.