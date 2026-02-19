Milan-Como 1-1, per il Diavolo una frenata importante nell'ottica dello Scudetto. L'Inter resta a +7 un vantaggio importante anche se mancano ancora molte partite al termine del campionato. Una partita estremamente diversa rispetto a quella vista nel girone d'andata: la squadra di Allegri ha cercato di tenere più il possesso di palla e non ha sofferto molto le sortite offensive della compagine di Fabregas. Nella ripresa è arrivato il pareggio di Leao (primo gol nel primo tempo di Nico Paz su 'assist' di Maignan) su un grande assist di Jashari. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>