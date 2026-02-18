Milan, così Jashari post Como: “Meglio oggi che all’andata. Ora guardiamo alla prossima”

Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Ardon Jashari , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como , recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Io sono d’accordo con Leao, abbiamo fatto meglio oggi che all’andata. È stata una partita difficile contro il Como. Ma guardiamo alla prossima partita, perché è importante».