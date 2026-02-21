La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta

Se adesso Jashari sta davvero bene e che innovazione proporrebbe all'IFAB per il regolamento VAR: "Così su due piedi è difficile dire cosa bisognerebbe fare e non fare. Ho sempre detto e ripeto che sull'oggettività bisogna cercare di arrivare a non sbagliare. Sulla soggettività ci saranno sempre decisioni che possono scontentare uno e accontentare l'altro. Sull'oggettività e l'utilizzo del video si possono migliorare tante cose. Sono anni che c'è il VAR, ma ancora non basta per arrivare a migliorare tanto. Sono molto contento di Jashari, è cresciuto molto ultimamente, così come Odogu e Koni, ma anche Athekame: la società ha lavorato bene sul mercato, prendendo giovani ed esperti. Abbiamo un bel misto. Quando arrivi al Milan sembra tutto facile, poi ci vuole un periodo di ambientamento e adattamente, i ragazzi lo stanno facendo al meglio".