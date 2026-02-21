Pianeta Milan
Milan-Parma, Pellegatti: “Pulisic dovrebbe tornare titolare”. La notizia su Leao

Milan-Parma, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle possibili scelte in vista di domani sera. Pulisic può giocare titolare. Ecco le novità da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di domani tra il Milan e il Parma, valida per la 26^ giornata di Serie A 2025-26. Possibili cambi in vista per Massimiliano Allegri rispetto al Como. Ecco le ultime novità sulla probabile formazione rossonera dal suo ultimo video su 'YouTube'.

"Giornata importante perché capiremo le scelte di Allegri, che possiamo ipotizzare. La bella notizia è che Pulisic dovrebbe tornare dal primo minuto. Oggi l'eventuale conferma. Rispetto a Nkunku Pulisic è abituato a giocare contro le difese chiuse. Con chi Pulisic? Leao sembra stia cominciando a dimenticare i suoi problemi nella zona pubica. Se mi cresce Leao con Pulisic in attacco si inizia a ragionare. A centrocampo torna Saeleamekers e Rabiot con Modric. Possibile il ritorno di Loftus-Cheek da mezzala. A sinistra attenzione al ritorno di Estupinan. Difesa obbligata con Tomori, Gabbia e De Winter. Obiettivo vincere con il Parma e la Cremonese per poi giocarsi tutto nel derby".

