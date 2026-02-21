"Giornata importante perché capiremo le scelte di Allegri, che possiamo ipotizzare. La bella notizia è che Pulisic dovrebbe tornare dal primo minuto. Oggi l'eventuale conferma. Rispetto a Nkunku Pulisic è abituato a giocare contro le difese chiuse. Con chi Pulisic? Leao sembra stia cominciando a dimenticare i suoi problemi nella zona pubica. Se mi cresce Leao con Pulisic in attacco si inizia a ragionare. A centrocampo torna Saeleamekers e Rabiot con Modric. Possibile il ritorno di Loftus-Cheek da mezzala. A sinistra attenzione al ritorno di Estupinan. Difesa obbligata con Tomori, Gabbia e De Winter. Obiettivo vincere con il Parma e la Cremonese per poi giocarsi tutto nel derby".