Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ieri a Milanello erano assenti due giocatori tra le file del Milan: Pavlovic che è uscito durante la partita contro il Como dopo il duro intervento di Van der Brempt, e Gimenez che sta ancora recuperando dall'operazione alla caviglia. Come scrive la rosea il difensore sarà assente con il Parma, nella speranza di recuperarlo per la partita contro la Cremonese. Domani in campo con Tomori e De Winter pronto quindi Gabbia.
Milan-Parma, Pavlovic non ci sarà dopo il duro fallo subito contro il Como. Dubbi in attacco per Allegri: occhio alle occasioni per Fullkrug. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Pronto a tornare da titolare anche Saelemaekers, oltre alla certezza Rabiot (che rientra dopo la partita saltata per la squalifica dopo il rosso a Pisa). Dubbi in attacco per Allegri: secondo il quotidiano sarebbe difficile vedere Pulisic da titolare, mentre Leao avrebbe buone chance per giocare di nuovo dal primo minuto. Per l'altro posto in attacco possibile ballottaggio tra Nkunku e Fullkrug, mai titolare a San Siro. Secondo la rosea sarebbe possibile lo schieramento del tedesco dal primo minuto.
