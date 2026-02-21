Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ieri a Milanello erano assenti due giocatori tra le file del Milan: Pavlovic che è uscito durante la partita contro il Como dopo il duro intervento di Van der Brempt, e Gimenez che sta ancora recuperando dall'operazione alla caviglia. Come scrive la rosea il difensore sarà assente con il Parma, nella speranza di recuperarlo per la partita contro la Cremonese. Domani in campo con Tomori e De Winter pronto quindi Gabbia.