Milan, lavoro personalizzato per Pavlovic: le ultime notizie da Milanello

Gerard Martin accostato al Milan, la sua risposta: “Sono felice qui, non ho intenzione di andare via”
Milan, l'infortunio di Pavolovic—
Gli esami strumentali di ieri (19 febbraio), hanno evidenziato la presenza di un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale.
L'arbitro Mariani ha deciso di non estrarre neanche il cartellino giallo per l'intervento subito da Pavlovic. Fortunatamente gli esami hanno escluso la presenza di fratture, considerando il punto d'impatto e l'intensità del colpo subito, il rischio era alto.
