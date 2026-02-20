Pianeta Milan
Milan, infortunio Pavlovic: lavoro personalizzato e terapie a Milanello nella giornata di oggi

Milan, lavoro personalizzato per Pavlovic: le ultime notizie da Milanello
Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan classe 2001, ha iniziato le terapie di recupero dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo turno di campionato contro il Como
Nella mattinata di oggi (20 febbraio), Strahinja Pavlovic ha svolto terapie di recupero e lavoro personalizzato dopo l’infortunio rimediato mercoledì sera contro il Como. L'intervento di Van der Brempt rischiava seriamente di causare una frattura al perone del difensore rossonero che ne avrebbe compromesso l’intera stagione.

Con ogni probabilità, il serbo non sarà disponibile per la sfida contro il Parma. L’obiettivo è recuperarlo in tempo per la trasferta dell'1 marzo a Cremona, per mettere minuti nelle gambe ed essere in condizione per il derby contro l'Inter in programma l'8 marzo. Lo staff medico continuerà a valutare le sue condizioni quotidianamente.

Milan, l'infortunio di Pavolovic

Gli esami strumentali di ieri (19 febbraio), hanno evidenziato la presenza di un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. 

LEGGI ANCHE: Milan, Leao: "Derby? Vita o morte. Ibra mi ha aiutato tanto. Bel rapporto con Pulisic"

L'arbitro Mariani ha deciso di non estrarre neanche il cartellino giallo per l'intervento subito da Pavlovic. Fortunatamente gli esami hanno escluso la presenza di fratture, considerando il punto d'impatto e l'intensità del colpo subito, il rischio era alto.

