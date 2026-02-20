Milan, Allegri in tribuna contro il Parma: al suo posto pronto Landucci

L’esordio arrivò in una serata memorabile per i tifosi della Juventus: il 4-3 in rimonta sul campo della Roma, deciso in sette minuti. Nove giorni dopo arrivò un altro poker, il 4-1 alla Sampdoria in Coppa Italia. L’unico vero passo falso fu l’1-0 incassato a Monza nella stagione 2022-23. Con il Milan sono arrivate solo vittorie schiaccianti e prestazioni convincenti, come i successi per 3-0 contro Udinese e Lecce, il 2-0 contro il Bari e la rimonta per 3-2 contro il Torino.
Milan, il legame tra Landucci e Allegri—
Il rapporto tra Landucci e Allegri è consolidato. I due lavorano insieme dai tempi del Grosseto, in Serie C, con la promozione ottenuta nella stagione 2006-07. Poi le esperienze condivise a Cagliari, Milan e Juventus. In rossonero Landucci iniziò come preparatore dei portieri nella stagione dello scudetto 2010-11, mentre dal 2014-15 è stabilmente il vice di Allegri. Un tandem rodato, pronto a reggere anche in caso di assenza del protagonista.
