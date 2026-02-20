Milan, Allegri in tribuna contro il Parma: al suo posto pronto Landucci

Allegri ha ricevuto una giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata in Milan-Como. Domenica, contro il Parma, ci sarà Marco Landucci in Panchina, storico vice di Max

Domenica, contro il Parma , il Milan dovrà fare a meno del proprio allenatore, Massimiliano Allegri. L’espulsione rimediata nel finale della gara contro il Como gli è costata una giornata di squalifica: al suo posto, in panchina, ci sarà il vice Marco Landucci. Una soluzione che, numeri alla mano, offre più di una garanzia.

Milan, i precedenti con Landucci al posto di Allegri

Landucci non è nuovo a questo ruolo. Quando Allegri è stato costretto a seguire la squadra dalla tribuna, il suo vice ha spesso risposto presente. Il bilancio complessivo parla di nove partite tra campionato e coppe, con sette vittorie e due sconfitte. Un rendimento che certifica affidabilità e continuità.