Milan, Allegri in tribuna contro il Parma: al suo posto pronto Landucci
Allegri ha ricevuto una giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata in Milan-Como. Domenica, contro il Parma, ci sarà Marco Landucci in Panchina, storico vice di Max
Domenica, contro il Parma, il Milan dovrà fare a meno del proprio allenatore, Massimiliano Allegri. L’espulsione rimediata nel finale della gara contro il Como gli è costata una giornata di squalifica: al suo posto, in panchina, ci sarà il vice Marco Landucci. Una soluzione che, numeri alla mano, offre più di una garanzia.

Milan, i precedenti con Landucci al posto di Allegri

Landucci non è nuovo a questo ruolo. Quando Allegri è stato costretto a seguire la squadra dalla tribuna, il suo vice ha spesso risposto presente. Il bilancio complessivo parla di nove partite tra campionato e coppe, con sette vittorie e due sconfitte. Un rendimento che certifica affidabilità e continuità.

L’esordio arrivò in una serata memorabile per i tifosi della Juventus: il 4-3 in rimonta sul campo della Roma, deciso in sette minuti. Nove giorni dopo arrivò un altro poker, il 4-1 alla Sampdoria in Coppa Italia. L’unico vero passo falso fu l’1-0 incassato a Monza nella stagione 2022-23. Con il Milan sono arrivate solo vittorie schiaccianti e prestazioni convincenti, come i successi per 3-0 contro Udinese e Lecce, il 2-0 contro il Bari e la rimonta per 3-2 contro il Torino.

Milan, il legame tra Landucci e Allegri

Il rapporto tra Landucci e Allegri è consolidato. I due lavorano insieme dai tempi del Grosseto, in Serie C, con la promozione ottenuta nella stagione 2006-07. Poi le esperienze condivise a Cagliari, Milan e Juventus. In rossonero Landucci iniziò come preparatore dei portieri nella stagione dello scudetto 2010-11, mentre dal 2014-15 è stabilmente il vice di Allegri. Un tandem rodato, pronto a reggere anche in caso di assenza del protagonista.

