Sebbene la finestra invernale di calciomercato non sia finita, poi, da chissà quanti giorni, il Milan è già pienamente attivo e operativo per le operazioni - in entrata e in uscita - della prossima estate. La stagione 2026-2027, infatti, sarà - si spera - quella del ritorno del Milan in una competizione europea e, al quarto piano di Via Aldo Rossi, tifano affinché possa essere la Champions League. Un nuovo ingresso del Diavolo nel torneo europeo più importante fornirebbe al club meneghino nuove risorse economiche e, oltretutto, la possibilità di un mercato più ghiotto.