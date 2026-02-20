Sebbene la finestra invernale di calciomercato non sia finita, poi, da chissà quanti giorni, il Milan è già pienamente attivo e operativo per le operazioni - in entrata e in uscita - della prossima estate. La stagione 2026-2027, infatti, sarà - si spera - quella del ritorno del Milan in una competizione europea e, al quarto piano di Via Aldo Rossi, tifano affinché possa essere la Champions League. Un nuovo ingresso del Diavolo nel torneo europeo più importante fornirebbe al club meneghino nuove risorse economiche e, oltretutto, la possibilità di un mercato più ghiotto. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato, il Milan piomba su un attaccante da 60 milioni: ecco l’idea di Tare
Nella prossima stagione, con tutta probabilità, il Milan di Massimiliano Allegri cambierà molto nel suo attacco: si preannuncia un calciomercato estivo rovente, con un possibile colpo da 60 milioni in entrata. Chi sarà sacrificato? Le ultime news
