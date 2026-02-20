Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Cassano: “Milan, contro il Como tanta confusione come al solito. Inter andata. E occhio che …”

ULTIME MILAN NEWS

Cassano: “Milan, contro il Como tanta confusione come al solito. Inter andata. E occhio che …”

Cassano: 'Milan, tanta confusione contro il Como. Occhio che non vieni risucchiato con le altre squadre'
Antonio Cassano, ex attaccante - tra le altre - anche del Milan - a 'Viva el Fútbol' su 'Twitch', ha commentato il recupero di Serie A tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fàbregas. Ovviamente, sempre a modo suo
Daniele Triolo Redattore 

Mercoledì sera, a 'San Siro', si è disputato il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fàbregas: risultato finale, 1-1. Ospiti in vantaggio al 32' con Nico Paz; pareggio dei padroni di casa al 64' con Rafael Leão.

Milan-Como 1-1, il commento di Cassano

—  

Antonio Cassano, ex attaccante - tra le tante squadre - anche del Milan, per 18 mesi, tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, ha commentato la partita nel suo consueto intervento alla trasmissione 'Viva el Fútbol', in onda su 'Twitch'. E, come al solito, è stato tutt'altro che tenero nei confronti del Diavolo.

LEGGI ANCHE

È stata una partita dove i due portieri hanno regalato il gol all’altro. Nel mezzo ci sono state tante buone transizioni e tanta buona partita di qualità del Como. Tanta grande confusione da parte del Milan, che, come al solito, è questo il Milan, fa niente. Io non posso pensare che una squadra come il Milan continua a fare questo".

"Molto, molto complicato riprendere l'Inter"

—  

"Ovviamente c’è stato anche un cambiamento di un allenatore 2.0, 3.0, chiamiamolo come vogliamo - ha aggiunto Cassano su Fàbregas -. Cosa ha fatto? Ha detto: “Il Milan gioca in questa maniera qua. Ti aspetta e poi riparte. Però voglio giocare uomo a uomo”. Ha fatto 5-3-2. Ha giocato a cinque dietro. Ma cinque non schiacciato nella sua area. La mezza volta dove sono stati beccati, il portiere è rimasto nella via di mezzo, e hanno preso gol da Leão".

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan piomba su un attaccante da 60 milioni: ecco l’idea di Tare >>>

"Però penso che adesso l’Inter a +7 diventa molto, molto, molto complicata andarla a riprendere, e penso che sia già andata. E come ho detto dal primo giorno: occhio al Milan che non viene risucchiato in mezzo al marasma delle altre squadre, perché stanno arrivando tutte e il Milan ha ancora 3-4 partite complicate fuori casa da giocare, di cui anche il derby”, la chiosa di 'FantAntonio'.

Leggi anche
Milan, niente Vlahovic? Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real!
Fondazione Milan festeggia 23 anni di attività: il nuovo progetto rossonero

© RIPRODUZIONE RISERVATA