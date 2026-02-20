“È stata una partita dove i due portieri hanno regalato il gol all’altro. Nel mezzo ci sono state tante buone transizioni e tanta buona partita di qualità del Como. Tanta grande confusione da parte del Milan, che, come al solito, è questo il Milan, fa niente. Io non posso pensare che una squadra come il Milan continua a fare questo".

"Molto, molto complicato riprendere l'Inter" — "Ovviamente c’è stato anche un cambiamento di un allenatore 2.0, 3.0, chiamiamolo come vogliamo - ha aggiunto Cassano su Fàbregas -. Cosa ha fatto? Ha detto: “Il Milan gioca in questa maniera qua. Ti aspetta e poi riparte. Però voglio giocare uomo a uomo”. Ha fatto 5-3-2. Ha giocato a cinque dietro. Ma cinque non schiacciato nella sua area. La mezza volta dove sono stati beccati, il portiere è rimasto nella via di mezzo, e hanno preso gol da Leão".

"Però penso che adesso l’Inter a +7 diventa molto, molto, molto complicata andarla a riprendere, e penso che sia già andata. E come ho detto dal primo giorno: occhio al Milan che non viene risucchiato in mezzo al marasma delle altre squadre, perché stanno arrivando tutte e il Milan ha ancora 3-4 partite complicate fuori casa da giocare, di cui anche il derby”, la chiosa di 'FantAntonio'.