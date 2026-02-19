Nella giornata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il pareggio di ieri sera contro il Como: sogno scudetto svanito per i rossoneri? Ma non è tutto, arrivano novità dal mercato! Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA