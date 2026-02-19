Nella giornata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il pareggio di ieri sera contro il Como: sogno scudetto svanito per i rossoneri? Ma non è tutto, arrivano novità dal mercato! Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, niente Vlahovic? Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real!
ULTIME MILAN NEWS
Milan, niente Vlahovic? Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real!
Le top news della giornata di oggi, giovedì 19febbraio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: tra serie A e...