Milan, che prestazione di Jashari: i numeri della sua partita contro il Como

Jashari ha chiuso la gara con numeri di altissimo livello: 97% di precisione nei passaggi, tre occasioni create (più di chiunque altro in campo) e sei lanci lunghi, tutti completati con successo. Significativo anche il contributo nella rifinitura, con dieci passaggi nell’ultimo terzo offensivo. Alla qualità in costruzione ha affiancato sostanza in fase di non possesso. Quattro palloni recuperati e tre duelli vinti su quattro, a conferma di una prestazione completa su entrambe le fasi di gioco.