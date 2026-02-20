Milan, che prestazione di Jashari: i numeri della sua partita contro il Como

Pianeta Milan
Milan, ecco il vero Jashari: prestazione totale contro il Como

Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, è stato uno dei protagonisti di Milan-Como, recupero della 24ª giornata di Serie A. Ecco i numeri della sua partita
Ardon Jashari è stato uno dei migliori in campo nella partita contro il Como. Il centrocampista svizzero è arrivato al Milan in estate a titolo definitivo dal Club Brugge per 37 milioni di euro (bonus inclusi). Dopo il debutto dalla panchina con la Cremonese alla prima giornata, la sorte gli ha giocato subito un brutto scherzo: rottura del perone in uno scontro in allenamento con Gimenez che lo ha tenuto ai box da metà agosto a fine novembre.

In Milan-Como abbiamo visto, forse per la prima volta, il vero Jashari. Schierato sul centrosinistra, dove di solito gioca Rabiot, non ha fatto rimpiangere il fuoriclasse francese. Al 64' minuto ha pennellato un lancio di quaranta metri sui piedi di Rafael Leao, che ha superato Butez con un tocco sotto ristabilendo la parità.

Jashari ha chiuso la gara con numeri di altissimo livello: 97% di precisione nei passaggi, tre occasioni create (più di chiunque altro in campo) e sei lanci lunghi, tutti completati con successo. Significativo anche il contributo nella rifinitura, con dieci passaggi nell’ultimo terzo offensivo. Alla qualità in costruzione ha affiancato sostanza in fase di non possesso. Quattro palloni recuperati e tre duelli vinti su quattro, a conferma di una prestazione completa su entrambe le fasi di gioco.

