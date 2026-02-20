Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il Milan ritrova i suoi fuoriclasse: con Leao e Pulisic al top la rimonta Scudetto è possibile

ULTIME MILAN NEWS

Il Milan ritrova i suoi fuoriclasse: con Leao e Pulisic al top la rimonta Scudetto è possibile

Leao-Pulisic, la coppia che può riaccendere il sogno Scudetto per il Milan
Il Milan è pronto a riabbracciare la sua coppia del gol: con Rafael Leao e Christian Pulisic, il sogno Scudetto rimane vivo
Redazione

Il Milan può ancora credere allo Scudetto. Al termine di Milan-Como 1-1, la distanza con l'Inter capolista si è assestata a 7 punti. Non pochi, ma neanche tantissimi viste le 13 partite di campionato rimaste. In più, bisogna tenere a mente che tra meno di un mese ci sarà il derby e che i nerazzurri, prima del possibile spartiacque decisivo, avranno un calendario più folto del Milan. Infatti, l'Inter di Chivu sarà chiamata a tentare il ribaltone in Champions League contro il Bodo Glimt e dovrà affrontare il Como per la semifinale d'andata di Coppa Italia, proprio pochi giorni prima della stracittadina.

Milan, con Leao e Pulisic al massimo la rimonta è possibile

—  

Non solo questi fattori. Per quanto riguarda il Milan, sarà necessario arrivare al derby nelle migliori condizioni possibili e col distacco che non aumenti. Per i rossoneri, le migliori condizioni possibili sono legate a due giocatori che in questa stagione hanno avuto parecchi problemi fisici. Parliamo di Rafael Leao e Christian Pulisic. Con loro due in campo, i rossoneri hanno un motivo in più per crederci. I loro recuperi al 100% della forma fisica saranno decisivi per il rush finale.

LEGGI ANCHE

Il portoghese ha cominciato la stagione con un problema al polpaccio che l'ha tenuto fuori diverse settimane. Al suo rientro diversi gol e prestazioni importanti fino all'infortunio rimediato col Torino, che sembra condizionarlo tuttora. Nonostante questo, il portoghese è tornato decisivo nell'ultima partita col Como e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il numero 10 rossonero, autore di 8 gol e 2 assist, ha bisogno del compagno d'attacco designato, con cui esiste un'ottima chimica.

LEGGI ANCHE: Gerard Martin accostato al Milan, la sua risposta: “Sono felice qui, non ho intenzione di andare via”

Ai microfoni di CBS Sports, l'attaccante ex Lille ha parlato anche del compagno e della sua qualità che si trasforma in pericolosità in campo, oltre che del rapporto tra i due. "Abbiamo un bel rapporto, ora ci conosciamo meglio anche in campo. Abbiamo avuto entrambi qualche infortunio in questa stagione, che non ci ha permesso di giocare tante partite insieme, ma è un grande giocatore. Quando è in campo dà sempre la sensazione che possa creare qualcosa di pericoloso". Pulisic, nonostante i soli 900' giocati in Serie A, ha segnato 8 gol e servito 2 assist. Proprio come il portoghese. Con loro due al top, entrambi al rientro dai problemi fisici che li stanno rallentando, la rimonta ai danni dell'Inter è possibile e nel derby loro sanno come fare male ai nerazzurri e tra poche settimane vorranno essere di nuovo in coppia lì davanti, per dare un senso al finale di stagione rossonero.

Leggi anche
Milan-Como: pareggio amaro, ma che statistiche! Da Leao e Jashari, tutti i numeri
Milan-Como 1-1, ma brilla Jashari: premiato come MVP della partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA