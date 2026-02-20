Leao-Pulisic, la coppia che può riaccendere il sogno Scudetto per il Milan

Il portoghese ha cominciato la stagione con un problema al polpaccio che l'ha tenuto fuori diverse settimane. Al suo rientro diversi gol e prestazioni importanti fino all'infortunio rimediato col Torino, che sembra condizionarlo tuttora. Nonostante questo, il portoghese è tornato decisivo nell'ultima partita col Como e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il numero 10 rossonero, autore di 8 gol e 2 assist , ha bisogno del compagno d'attacco designato, con cui esiste un'ottima chimica.

Ai microfoni di CBS Sports, l'attaccante ex Lille ha parlato anche del compagno e della sua qualità che si trasforma in pericolosità in campo, oltre che del rapporto tra i due. "Abbiamo un bel rapporto, ora ci conosciamo meglio anche in campo. Abbiamo avuto entrambi qualche infortunio in questa stagione, che non ci ha permesso di giocare tante partite insieme, ma è un grande giocatore. Quando è in campo dà sempre la sensazione che possa creare qualcosa di pericoloso". Pulisic, nonostante i soli 900' giocati in Serie A, ha segnato 8 gol e servito 2 assist. Proprio come il portoghese. Con loro due al top, entrambi al rientro dai problemi fisici che li stanno rallentando, la rimonta ai danni dell'Inter è possibile e nel derby loro sanno come fare male ai nerazzurri e tra poche settimane vorranno essere di nuovo in coppia lì davanti, per dare un senso al finale di stagione rossonero.