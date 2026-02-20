Pianeta Milan
Un pareggio che lascia molto amaro in bocca ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Nonostante i mancati 3 punti, le statistiche sono positive
Un pareggio che lascia molto amaro in bocca ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Il Milan, a San Siro, non va oltre l'1-1: a segno Nico Paz e Rafael Leao. Nonostante il pareggio non abbia regalato i 3 punti tanto desiderati dal mondo rossonero, sono molte le statistiche positive perse dopo il match. Ecco, di seguito, i numeri:

(Fonte acmilan.com) -Un pareggio amaro per il Milan, che non riesce a superare il Como a San Siro. Dopo il vantaggio ospite firmato da Nico Paz al 32', i rossoneri hanno trovato il pari grazie a Rafael Leão al 64', su assist di Ardon Jashari. Nonostante il risultato, il Milan mantiene la seconda posizione in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

1- Rafael Leão (otto reti e due assist in questo campionato) è il secondo giocatore a prendere parte ad almeno 10 marcature in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21), dopo Lautaro Martínez.

2- Il Milan (24: 15V, 9N) è rimasto imbattuto per almeno 24 match per la terza volta in una singola stagione di Serie A (24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92).

3- Leão (otto reti in 18 presenze in questo campionato) ha eguagliato i gol realizzati nell'intera scorsa Serie A (otto ma in 34 partite).

4- Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro formazioni nella parte alta della classifica in questa Serie A (26) ed è l’unica a a non aver perso contro queste squadre (7V, 5N).

5- Ardon Jashari ha fornito il suo primo assist in Serie A, e in generale il primo in campionato da marzo 2025 con il Club Brugge.

