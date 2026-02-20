Pianeta Milan
Milan-Como 1-1, ma brilla Jashari: premiato come MVP della partita

Il Milan esce da San Siro con un solo punto: contro il Como i rossoneri non vanno oltre l'1-1, ma brilla Jashari. Premiato lo svizzero come MVP della partita, il comunicato del club...
Il Milan esce da San Siro con un solo punto: contro il Como i rossoneri non vanno oltre l'1-1 ( a segno Nico Paz e Rafael Leao). C'è però da sottolineare una grandissima prestazione dello svizzero Ardon Jashari, autore dell'assist che ha poi portato al gol di Leao. I tifosi rossoneri hanno deciso di premiare il giovane centrocampista con il premio di MVP della serata. Ecco, di seguito, il comunicato del club:

(Fonte acmilan.com) - In una serata di grande intensità a San Siro, il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Como. Protagonista indiscusso è stato Ardon Jashari, che con il suo assist ha permesso a Rafael Leão di segnare il gol del pareggio al 64'. La sua prestazione è stata fondamentale per mantenere il controllo del centrocampo e dare energia alla squadra.

Jashari ha brillato per tutta la partita, mostrando una visione di gioco straordinaria. Il suo assist per il gol di Leão è stato un capolavoro di precisione e tempismo, dimostrando la sua capacità di influenzare il gioco nei momenti cruciali. La sua presenza è stata costante, sia in fase offensiva che difensiva

Le statistiche di Jashari parlano chiaro: 1 assist, 60 passaggi totali e 2 contrasti vinti. La sua capacità di mantenere il possesso e distribuire il gioco è stata essenziale per il Milan. La sua prestazione ha confermato il suo ruolo chiave nella squadra, dimostrando il suo valore in campo.

Con il 56,6% dei voti, Jashari ha superato nella corsa al premio di MVP assegnato dai nostri tifosi su AC Milan Official App Rafael Leão, Davide Bartesaghi e Fikayo Tomori. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Ardon, continua così!

