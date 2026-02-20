Il Milan esce da San Siro con un solo punto: contro il Como i rossoneri non vanno oltre l'1-1 ( a segno Nico Paz e Rafael Leao). C'è però da sottolineare una grandissima prestazione dello svizzero Ardon Jashari, autore dell'assist che ha poi portato al gol di Leao. I tifosi rossoneri hanno deciso di premiare il giovane centrocampista con il premio di MVP della serata. Ecco, di seguito, il comunicato del club:

MVP del match

(Fonte acmilan.com) - In una serata di grande intensità a San Siro, il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Como. Protagonista indiscusso è stato Ardon Jashari, che con il suo assist ha permesso a Rafael Leão di segnare il gol del pareggio al 64'. La sua prestazione è stata fondamentale per mantenere il controllo del centrocampo e dare energia alla squadra.