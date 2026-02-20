Gerard Martin accostato al Milan, la sua risposta: “Sono felice qui, non ho intenzione di andare via”
Jashari ha brillato per tutta la partita, mostrando una visione di gioco straordinaria. Il suo assist per il gol di Leão è stato un capolavoro di precisione e tempismo, dimostrando la sua capacità di influenzare il gioco nei momenti cruciali. La sua presenza è stata costante, sia in fase offensiva che difensiva
Le statistiche di Jashari parlano chiaro: 1 assist, 60 passaggi totali e 2 contrasti vinti. La sua capacità di mantenere il possesso e distribuire il gioco è stata essenziale per il Milan. La sua prestazione ha confermato il suo ruolo chiave nella squadra, dimostrando il suo valore in campo.
Con il 56,6% dei voti, Jashari ha superato nella corsa al premio di MVP assegnato dai nostri tifosi su AC Milan Official App Rafael Leão, Davide Bartesaghi e Fikayo Tomori. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Ardon, continua così!
