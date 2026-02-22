Milan, allarme Rabiot: un cartellino giallo può costargli il derby

Adrien Rabiot è ancora diffidato nonostante la squalifica scontata contro il Como. Ecco come andrà gestito l'impiego del centrocampista del Milan in vista dei prossimi impegni
Adrien Rabiot torna a disposizione di Allegri per la sfida di questa sera contro il Parma. Il francese ha scontato la squalifica nel match contro il Como, dopo l'espulsione ricevuta nel finale di partita contro il Pisa. Un recupero importante per il Milan, che ritrova uno dei perni del proprio centrocampo, ma la gestione nelle prossime gare sarà fondamentale.
Milan, la gestione di Rabiot
—
La squalifica scontata contro il Como non ha cancellato la diffida. Al prossimo giallo per Rabiot scatterà un altro turno di stop. Il regolamento, infatti, prevede che il giocatore diffidato, quando viene espulso, resti comunque in diffida. In caso di ammonizione contro il Parma, l'ex Marsiglia salterebbe Cremonese-Milan, ma sarebbe a disposizione per il derby.