Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Rabiot a rischio squalifica per il derby: la gestione contro Parma e Cremonese

MILAN-PARMA

Milan, Rabiot a rischio squalifica per il derby: la gestione contro Parma e Cremonese

Milan, allarme Rabiot: un cartellino giallo può costargli il derby
Adrien Rabiot è ancora diffidato nonostante la squalifica scontata contro il Como. Ecco come andrà gestito l'impiego del centrocampista del Milan in vista dei prossimi impegni
Redazione PM

Adrien Rabiot torna a disposizione di Allegri per la sfida di questa sera contro il Parma. Il francese ha scontato la squalifica nel match contro il Como, dopo l'espulsione ricevuta nel finale di partita contro il Pisa. Un recupero importante per il Milan, che ritrova uno dei perni del proprio centrocampo, ma la gestione nelle prossime gare sarà fondamentale.

Milan, la gestione di Rabiot

—  

La squalifica scontata contro il Como non ha cancellato la diffida. Al prossimo giallo per Rabiot scatterà un altro turno di stop. Il regolamento, infatti, prevede che il giocatore diffidato, quando viene espulso, resti comunque in diffida. In caso di ammonizione contro il Parma, l'ex Marsiglia salterebbe Cremonese-Milan, ma sarebbe a disposizione per il derby.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Parma, Rabiot rientra e gioca subito. Ma occhio al nuovo 'pericolo giallo' in vista derby >>>

Se invece l'ammonizione non dovesse arrivare subito, Rabiot dovrà gestirsi nel match di Cremona: un cartellino giallo gli costerebbe proprio la gara con l'Inter. Gli altri diffidati del Milan sono Athekame e Fofana, stessa situazione, stesso rischio.

Leggi anche
Verso Milan-Parma, i convocati di Cuesta: out Mikolajewski e Circati, c’è Mena Martinez
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 26^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA