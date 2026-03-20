Se è un luogo comune che il calcio italiano sia messo male e se l'intensità dipende da giocatori, allenatore o campionato: "La prima cosa da fare è non denigrare il calcio italiano, abbiamo caratteristiche che sono quelle. Fa parte delle caratteristiche del popolo italiano, dal Medioevo e la difesa dei fortini. Poi tutti dicono cosa fare e non fare. La velocità del passaggio è diversa, che dipende dai giocatori. Le partite sono più veloci in Europa, perché lì o vinci o perdi. Non è un campionato di 38 partite. Il campionato inglese è diverso dal nostro, non migliore o peggiore. Diciamo meno tattica, ma solo diverso. Qui il gioco "ristagna" perché ci sono meno spazi. Qui è più difficile fare gol e giocare, la tattica prevale. Siamo nati ed evoluti così. Non dobbiamo copiare altri paesi con cultura e caratteristica diversa. Io sono d'accordo che bisogna sistemare i settori giovanili, bisogna trovare formule diverse. Ma non tanto per dire, bisogna fare con decisioni, la cosa più importante. Chiudo sennò divento polemico su tante cose. Andrebbero visti i numeri del settore giovanile. Questo andrebbe tirato fuori, facendo riforme. Perché credo che i bambini che giocano a calcio smettono presto e ci dobbiamo preoccupare. Ora vanno a giocare tennis. Ora ci sono più tesserati che nel calcio. Sicuramente c'è Sinner, ma anche un lavoro dietro. Bisogna stare attenti. Basta fare riforme. Chi capisce di settore giovanile e guarda i numeri. Vedere come lo sviluppano negli altri posti. Sarebbe semplice. Chiudo, altrimenti sono polemico. Mio figlio l'ho visto due volte, lui non vuole e io non voglio. L'importante è che ha preso un bel voto in Latino l'altro giorno".