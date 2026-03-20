Dove vedere Milan-Torino in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?

Milan-Torino, 30^ giornata di Serie A, è in programma sabato alle 18:00. Ecco dove vedere la partita del Diavolo in diretta tv e streaming

Dopo la deludente sconfitta contro la Lazio, il Milan non è riuscito a limare il distacco dalla vetta occupata dall'Inter e la strada è ancora lunga e le partite da giocare sempre meno. Il Diavolo deve recuperare 8 punti in 9 giornate di campionato. Un'impresa ardua.