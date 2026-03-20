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MILAN-TORINO

Dove vedere Milan-Torino in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?

Dove vedere Milan-Torino in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?
Milan-Torino, 30^ giornata di Serie A, è in programma sabato alle 18:00. Ecco dove vedere la partita del Diavolo in diretta tv e streaming
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo la deludente sconfitta contro la Lazio, il Milan non è riuscito a limare il distacco dalla vetta occupata dall'Inter e la strada è ancora lunga e le partite da giocare sempre meno. Il Diavolo deve recuperare 8 punti in 9 giornate di campionato. Un'impresa ardua.

Milan-Torino: orario e data

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Milan-Torino, partita della 30^ giornata del campionato italiano 2025-26, è in programma per le ore 18.00 di sabato 21 marzo allo stadio San Siro di Milano.

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Dove vedere il Milan in diretta tv

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Milan-Torino verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Milan-Torino su DAZN è affidata alla coppia Mastroianni-Bazzani.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Torino, dove vederla in streaming

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E’ possibile vedere Milan-Torino anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android.

Su Pianeta Milan Live Reaction e Diretta testuale

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Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche  in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle 17.55. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

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