Lo Scudetto potrebbe decidersi nelle prossime cinque partite: il calendario a confronto tra Milan e Inter. Ecco un possibile pronostico dei prossimi cinque incontri
Con la vittoria del derby il Milan ha accorciato il distacco della testa del campionato, ma l'Inter resta comunque ampiamente in vantaggio con 7 punti da gestire nelle prossime dieci partite. Sarà quindi difficile per il Diavolo recuperare, ma come ha detto ieri sera Bartesaghi sognare non costa nulla. Il calendario potrebbe essere un fattore importante? Sicuramente il valore delle squadre che affronteranno Inter e Milan potrebbe essere influente nella corsa al titolo, senza dubbio, ma tutto si potrebbe decidere nelle prossime cinque giornate che si preannunciano cruciali. Si perché se il distacco del Diavolo sarà sempre lo stesso se non aumentato le chance Scudetto sarebbe di fatto quasi nulle.
Scudetto, il duello tra Milan e Inter
Andiamo quindi a vedere le prossime cinque giornate di campionato per Inter e Milan. Ecco gli scontri per i nerazzurri: Inter - Atalanta, Fiorentina - Inter, Inter - Roma, Como - Inter , Inter - Cagliari. E quelli per i rossoneri: Lazio - Milan, Milan - Torino, Napoli - Milan, Milan - Udinese, Verona - Milan. Difficile fare previsioni, ma possiamo provarci. Il Milan affronterà squadre di bassa, alta e media classifica. All'andata contro la Lazio i rossoneri hanno vinto 1-0 non senza fatica. La squadra di Sarri non sta giocando una grande stagione e il Diavolo arriva con il vento in poppa. Stesso discorso si può fare con il Torino in netta difficoltà. Per la squadra di Allegri potrebbero quindi essere sei punti. Con il Napoli è una partita da triplo risultato, diciamo un pareggio. Mentre contro Udinese e Verona il Diavolo parte nettamente favorito. Si possono quindi pronosticare una decina di punti più o meno.