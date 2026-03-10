Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan e Inter, cinque partite cruciali per lo Scudetto: come andranno a finire?

ULTIME MILAN NEWS

Milan e Inter, cinque partite cruciali per lo Scudetto: come andranno a finire?

Milan e Inter, cinque partite cruciali per lo Scudetto: come andranno a finire?
Lo Scudetto potrebbe decidersi nelle prossime cinque partite: il calendario a confronto tra Milan e Inter. Ecco un possibile pronostico dei prossimi cinque incontri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Con la vittoria del derby il Milan ha accorciato il distacco della testa del campionato, ma l'Inter resta comunque ampiamente in vantaggio con 7 punti da gestire nelle prossime dieci partite. Sarà quindi difficile per il Diavolo recuperare, ma come ha detto ieri sera Bartesaghi sognare non costa nulla. Il calendario potrebbe essere un fattore importante? Sicuramente il valore delle squadre che affronteranno Inter e Milan potrebbe essere influente nella corsa al titolo, senza dubbio, ma tutto si potrebbe decidere nelle prossime cinque giornate che si preannunciano cruciali. Si perché se il distacco del Diavolo sarà sempre lo stesso se non aumentato le chance Scudetto sarebbe di fatto quasi nulle.

Scudetto, il duello tra Milan e Inter

—  

Andiamo quindi a vedere le prossime cinque giornate di campionato per Inter e Milan. Ecco gli scontri per i nerazzurri: Inter - Atalanta, Fiorentina - Inter, Inter - Roma, Como - Inter , Inter - Cagliari. E quelli per i rossoneri: Lazio - Milan, Milan - Torino, Napoli - Milan, Milan - Udinese, Verona - Milan. Difficile fare previsioni, ma possiamo provarci. Il Milan affronterà squadre di bassa, alta e media classifica. All'andata contro la Lazio i rossoneri hanno vinto 1-0 non senza fatica. La squadra di Sarri non sta giocando una grande stagione e il Diavolo arriva con il vento in poppa. Stesso discorso si può fare con il Torino in netta difficoltà. Per la squadra di Allegri potrebbero quindi essere sei punti. Con il Napoli è una partita da triplo risultato, diciamo un pareggio. Mentre contro Udinese e Verona il Diavolo parte nettamente favorito. Si possono quindi pronosticare una decina di punti più o meno.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri sorride: Gimenez è tornato. Per il Milan una carta importantissima nella corsa Scudetto>>>

L'Inter ha partite più complesse: Atalanta, Como e Roma si giocano la Champions, Fiorentina e Cagliari la salvezza. Probabilmente le gare più delicate sono contro Atalanta (perché arriva dopo il derby) e contro il Como, visto il momento di forma della squadra di Fabregas. Se magari dovessero arrivare tutte vittorie e due pareggi in queste due gare il Diavolo potrebbe recuperare un paio di punti importanti, con le partite contro Fiorentina e Cagliari che potrebbero essere delle trappole se prese sotto gamba. Vedremo, ma l'incastro per lo Scudetto del Milan è complesso: il Diavolo non deve sbagliare praticamente mai e sperare.

Leggi anche
Gol subiti, Milan al vertice anche in Europa: una sola squadra segue il suo ritmo
Allegri che rivoluzione in difesa: la migliore della Serie A per gol subiti. Rispetto allo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA