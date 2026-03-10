L'Inter ha partite più complesse: Atalanta, Como e Roma si giocano la Champions, Fiorentina e Cagliari la salvezza. Probabilmente le gare più delicate sono contro Atalanta (perché arriva dopo il derby) e contro il Como, visto il momento di forma della squadra di Fabregas. Se magari dovessero arrivare tutte vittorie e due pareggi in queste due gare il Diavolo potrebbe recuperare un paio di punti importanti, con le partite contro Fiorentina e Cagliari che potrebbero essere delle trappole se prese sotto gamba. Vedremo, ma l'incastro per lo Scudetto del Milan è complesso: il Diavolo non deve sbagliare praticamente mai e sperare.