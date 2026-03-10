Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio l'attaccante rossonero Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la lunga terapia post operazione alla caviglia di fine dicembre. Una notizia davvero molto importante per tutto l'attacco del Milan. L'ex punta del Feyenoord è fuori da 21 partite e non scende in campo dal 28 ottobre scorso contro l'Atalanta. Servirà quindi probabilmente ancora del tempo per ritrovare il ritmo partita dopo il lungo periodo fuori, sicuramente, ma Allegri può sorridere e ne ha buone ragioni .

Milan, il ritorno di Gimenez chiave per la corsa Scudetto

Gimenez è stato spesso al centro delle critiche di molti tifosi rossoneri in questa stagione: ha segnato un solo gol contro il Lecce in Coppa Italia, in Serie A è ancora a secco. Sicuramente un attaccante deve essere giudicato dai gol che segna, senza dubbio. Ma non bisogna limitarsi solo a questo dettaglio. E' vero che gli infortuni di Leao e Pulisic li hanno molto limitati in questa stagione, con partite saltate e altre giocate molto lontani dal loro massimo della forma, ma è anche vero che Gimenez è sempre stato uno dei due titolari in attacco con Massimiliano Allegri, prima del serio problema alla caviglia. Nella prima parte di stagione abbiamo visto una squadra che giocava davvero molto bene, con buonissime trame anche in attacco e non è un caso che in campo c'era sempre l'attaccante messicano.