Massimiliano Allegri aveva parlato così della situazione infortuni prima della Cremonese: "Gabbia è fuori. Ha questa infiammazione. Speriamo che rientri il prima possibile. A Loftus-Cheek hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre riatletizzazione. E' in una buona condizione. Può darsi che questa settimana inizi ad allenarsi con la squadra". Gimenez non è rientrato in tempo per il derby tra Milan e Inter, ma arrivano notizie davvero molto importanti in vista della sfida tra i rossoneri e la Lazio.
Notizie importantissime per quanto riguarda gli infortuni rossoneri e in particolare la situazione che riguarda Gimenez verso Lazio-Milan. Il punto da Gianluca Di Marzio
Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio l'attaccante rossonero Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la lunga terapia post operazione alla caviglia di fine dicembre. Si avvicina quindi il rientro in campo dell’attaccante messicano: ultima partita giocata il 28 ottobre scorso contro l'Atalanta. 21 partite saltate dopo l'operazione. Il messicano dovrebbe quindi tornare a disposizione per Lazio-Milan del prossimo weekend di campionato. Vedremo se giocherà anche dei minuti.
