Massimiliano Allegri aveva parlato così della situazione infortuni prima della Cremonese: "Gabbia è fuori. Ha questa infiammazione. Speriamo che rientri il prima possibile. A Loftus-Cheek hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre riatletizzazione. E' in una buona condizione. Può darsi che questa settimana inizi ad allenarsi con la squadra". Gimenez non è rientrato in tempo per il derby tra Milan e Inter, ma arrivano notizie davvero molto importanti in vista della sfida tra i rossoneri e la Lazio.