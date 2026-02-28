Pianeta Milan
Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della partita. Il punto su Gabbia, Gimenez e gli infortuni dall'estratto delle sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come ha gestito la prima settimana dopo la sconfitta dopo tanto tempo? Massimiliano Allegri risponde così in conferenza stampa prima di Cremonese-Milan: "Dopo sei mesi senza perdere, tutti abbiamo preso il contraccolpo. Normale, martedì eravamo rintronati. Poi mercoledì abbiamo fatto un bell'allenamento. Prima o poi si doveva scivolare. Si sperava di no, ma è successo. Ora bisogna tornare a camminare e correre. Domani partita difficile, la Cremonese finora ha fatto un buon campionato, ha qualità buone e ottime per la permanenza in Serie A, nelle ultime tre partite a Cremona il Milan non ha mai segnato. L'ultima vittoria risale al 93/94. Storicamente complicata, dobbiamo tornare alla vittoria".

Allegri ha parlato anche della situazione infortuni: "Gabbia è fuori. Ha questa infiammazione. Speriamo che rientri il prima possibile. A Loftus-Cheek hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre riatletizzazione. E' in una buona condizione. Può darsi che questa settimana inizi ad allenarsi con la squadra".

