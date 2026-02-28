Come ha gestito la prima settimana dopo la sconfitta dopo tanto tempo? Massimiliano Allegri risponde così in conferenza stampa prima di Cremonese-Milan: "Dopo sei mesi senza perdere, tutti abbiamo preso il contraccolpo. Normale, martedì eravamo rintronati. Poi mercoledì abbiamo fatto un bell'allenamento. Prima o poi si doveva scivolare. Si sperava di no, ma è successo. Ora bisogna tornare a camminare e correre. Domani partita difficile, la Cremonese finora ha fatto un buon campionato, ha qualità buone e ottime per la permanenza in Serie A, nelle ultime tre partite a Cremona il Milan non ha mai segnato. L'ultima vittoria risale al 93/94. Storicamente complicata, dobbiamo tornare alla vittoria".