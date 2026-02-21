L'altro giocatore infortunato in casa Milan è Santiago Gimenez. Il messicano si è operato a metà dicembre per risolvere il problema alla caviglia: "Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita", questo fu il comunicato rossonero. Sono passati poco più di due mesi e secondo 'Il Corriere dello Sport' il messicano sarebbe nella fase conclusiva del suo percorso di riabilitazione. Ritorno in campo previsto per il mese di marzo. Gimenez potrebbe dare una grande mano al Milan.