Ieri, come racconta 'Il Corriere dello Sport', non si è allenato Pavlovic dopo la contusione al perone subita nella gara contro il Como. Il serbo avrebbe svolto solamente terapie, Il quotidiano non esclude del tutto una possibile convocazione per Milan-Parma di domani sera. In caso contrario l'obiettivo resta Cremonese-Milan della prossima settimana.
Milan, infortunio Gimenez: riabilitazione nella fase conclusiva. Ecco quando può tornare in campo
Milan, infortunio di Gimenez: l'attaccante messicano sta recuperando dall'operazione alla caviglia di fine dicembre. Quando torna? Le novità da 'Il Corriere dello Sport'
L'altro giocatore infortunato in casa Milan è Santiago Gimenez. Il messicano si è operato a metà dicembre per risolvere il problema alla caviglia: "Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita", questo fu il comunicato rossonero. Sono passati poco più di due mesi e secondo 'Il Corriere dello Sport' il messicano sarebbe nella fase conclusiva del suo percorso di riabilitazione. Ritorno in campo previsto per il mese di marzo. Gimenez potrebbe dare una grande mano al Milan.
