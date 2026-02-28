"Dico subito che nelle ultime 3-4 settimane abbiamo parlato spesso, anche di VAR , la mia indicazione è che noi dobbiamo pensare a ciò che dobbiamo fare. Un episodio non può condizionare la partita". Massimiliano Allegri parla così del doppio episodio che riguarda Valenti prima in Milan-Parma (gol convalidato) e poi in Parma-Cagliari (fischiato fallo sul portiere) . "Poi oggi stanno cercando di cambiare cose in meglio, ma noi non dobbiamo avere alibi. Altrimenti andiamo in una direzione sbagliata. Dico che sempre che un episodio non deve condizionare una partita e noi dobbiamo gestire l'imprevisto. Che sia un gol subito, un rigore contro, un gol con un fallo... Non ci devono scalfire. Pensiamo solo alla partita".

Sul pericolo diffidati e sul VAR a chiamata: "Sul VAR a chiamata, intanto oggi sono uscite nuove regole. Bel segnare. Cercano di migliorare la situazione e sfruttare al meglio lo strumento. Come in tutte le cose ci sono pro e contro sul VAR a chiamata. Le cose vanno fatte dopo averle provate. Altrimenti poi non puoi più tornare indietro. La partita più importante è domani, poi domani chi sta in piedi sarà pronto per il Derby, chi sarà squalificato andrà in tribuna".