Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, ha voluto commentare gli audio che abbiamo sentito grazie ad Open Var, riguardanti la decisione legata alla convalida del gol, molto discutibile, di Troilo durante Milan-Parma. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, parla Pellegatti
"È incredibile! Tutti gli ex arbitri interpellati hanno detto all'unanimità che il gol era da annullare. Da adesso bisognerà dire prima chi c'è in sala var e poi il resto, perchè decide il var. Se l'arbitro è il più bravo del mondo, o il contrario, allora decide il var. Signori non va bene così! Non è possibile, l'arbitro già non doveva essere richiamato e in più il var alla fine decide lui.