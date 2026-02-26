Crescita da record—
A partire dal 2015 i ricavi sono cresciuti di ben oltre i 13 miliardi di euro grazie anche ai vari premi UEFA, ai diritti televisivi, alle varie partnership e ai ricavi dello stadio. I guadagni dei trasferimenti, invece, sono aumentati di moltissimo: ben il 211%.
Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha voluto sottolineare i dati: "Dopo un decennio difficile per il mondo del calcio e la società, il nostro sport emerge in una posizione solida. Nonostante le pressioni, il futuro del calcio europeo resta molto luminoso"
Crescono i costi—
Il rapporto fatto dalla UEFA evidenzia anche com i club debbano tenere conto dei costi operativi in forte aumento: ovviamente ci sono gli stipendi non legati ai calciatori come, ad esempio, quelli dei tecnici amministrativi, che sono cresciuti del 42% rispetto agli anni passati.
Nonostante questo, la gestione della paga dei calciatori ha dato segnali positivi: la crescita delle retribuzioni è ferma al 2-3% annuo grazie ad una migliore gestione dei contratti.
LEGGI ANCHE: Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato come i rossoneri. I numeri>>>
C'è da sottolineare anche che, nel 2024, i club europei hanno registrato anche un ritorno alla redditività operativa grazie alla forte ripresa dei ricavi. Presente anche un forte interesse degli investitori: registrati 123 investimenti nel 2025 tra maschile e femminile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA