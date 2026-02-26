I ricavi dei club supererà la soglia dei 30 miliardi di euro, confermando la forte crescita. Questo è stato rivelato dall'ultima edizione del rapporto fatto dalla UEFA European Club Finance and Investment Landscape , documento che prevede ricavi superiori ai 28 miliardi di euro del 2024.

I grandi numeri però non significano he sono necessariamente profitti: l'aumento dei costi del personale mette sotto forte pressione i club europei, dimostrando perciò quanto sia difficile avere e gestire un bilancio equilibrato nel mondo del calcio moderno.