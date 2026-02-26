Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il calcio europeo verso i 30 miliardi: ricavi record ma la redditività resta una sfida

ULTIME MILAN NEWS

Il calcio europeo verso i 30 miliardi: ricavi record ma la redditività resta una sfida

Il calcio europeo verso i 30 miliardi: ricavi record ma la redditività resta una sfida - immagine 1
I ricavi  dei club supererà la soglia dei 30 miliardi di euro: l'analisi del documento to della UEFA European Club Finance and Investment
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

I ricavi  dei club supererà la soglia dei 30 miliardi di euro, confermando la forte crescita. Questo è stato rivelato dall'ultima edizione del rapporto fatto dalla UEFA European Club Finance and Investment Landscape, documento che prevede ricavi superiori ai 28 miliardi di euro del 2024.

I grandi numeri però non significano he sono necessariamente profitti: l'aumento dei costi del personale mette sotto forte pressione i club europei, dimostrando perciò quanto sia difficile avere e gestire un bilancio equilibrato nel mondo del calcio moderno.

LEGGI ANCHE

Crescita da record

—  

A partire dal 2015 i ricavi sono cresciuti di ben oltre i 13 miliardi di euro grazie anche ai vari premi UEFA, ai diritti televisivi, alle varie partnership e ai ricavi dello stadio. I guadagni dei trasferimenti, invece, sono aumentati di moltissimo: ben il 211%.

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha voluto sottolineare i dati: "Dopo un decennio difficile per il mondo del calcio e la società, il nostro sport emerge in una posizione solida. Nonostante le pressioni, il futuro del calcio europeo resta molto luminoso"

Crescono i costi

—  

Il rapporto fatto dalla UEFA evidenzia anche com i club debbano tenere conto dei costi operativi in forte aumento: ovviamente ci sono gli stipendi non legati ai calciatori come, ad esempio, quelli dei tecnici amministrativi, che sono cresciuti del 42% rispetto agli anni passati.

Nonostante questo, la gestione della paga dei calciatori ha dato segnali positivi: la crescita delle retribuzioni è ferma al 2-3% annuo grazie ad una migliore gestione dei contratti.

LEGGI ANCHE: Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato come i rossoneri. I numeri>>>

C'è da sottolineare anche che, nel 2024, i club europei hanno registrato anche un ritorno alla redditività operativa grazie alla forte ripresa dei ricavi. Presente anche un forte interesse degli investitori: registrati 123 investimenti nel 2025 tra maschile e femminile.

 

Leggi anche
Giovani e sport a Milano: Fondazione Milan sostiene il nuovo progetto “Fuori Campo”
Moretto su Modric: “E’ iniziata l’opera di convincimento da parte del Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA