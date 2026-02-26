Pianeta Milan
Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato come i rossoneri. I numeri

Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato con i rossoneri. I numeri
Milan Primavera, il progetto dei rossoneri continua con al centro la crescita dei giocatori molto giovani. E a parlare sono i numeri. Ecco la nostra analisi
Continua la stagione del Milan Primavera, la squadra di Giovanni Renna ha cambiato tantissimo in estate a partire proprio dalla panchina, ma anche tantissimi giocatori non fanno più parte dell'Under 20 rossonera. Tra prestiti e Milan Futuro il Diavolo ha cambiato protagonisti e giocatori su cui puntare. Ricordiamo poi che il chiaro obiettivo delle giovanili del Milan, tra cui appunto la Primavera ma anche il Milan Futuro è la crescita dei giovani talenti per prepararli un giorno a giocare con la prima squadra rossonera. Il lavoro imbastito dalla scorsa stagione da parte del responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine punta proprio sulla valorizzazione del talento, senza fretta investendo sulla fiducia ai giovani. Questo perché si punta chiaramente sulla costruzione del futuro.

Milan Primavera, i dati sui giovani parlano chiaro

E non è solo un'ipotesi: il Milan Primavera al momento è nono in campionato ancora in pienissima corsa per un posto ai playoff e lo sta facendo giocando con calciatori davvero giovani anche per la categoria. Il Milan Primavera è infatti la squadra in campionato con il maggior numero di giocatori impegnati nati dopo il 2008: 15 nati nel 2008 e 5 nati nel 2009. E' la squadra con il maggior minutaggio di calciatori nati dal 2008 in poi in partite di campionato. Minuti dei classe 2008: 12'898. Minuti dei classe 2009: 492. Squadra con maggiori numero di calciatori nati dal 2008 in poi impiegati nella formazione titolare in campionato: 24 volte almeno 4 giocatori. 21 volte almeno 5 giocatori. 13 volte almeno 6 giocatori. 3 volte con 7 giocatori. Numeri che certificano la voglia del Milan Primavera nel lavorare sul talento e la crescita dei giovani.

Basta ricordare alcuni dei talenti lanciati negli anni dal settore giovanile del Diavolo: Comotto che al momento gioca in Serie B con lo Spezia (in prestito dal Milan), Bartesaghi titolarissimo del Diavolo. Zeroli in prestito secco alla Juve Stabia sempre nel campionato cadetto e Camarda in prestito al Lecce in Serie A. I giovanissimi al centro del progetto Milan Primavera.

