Milan Primavera, Renna: “Partita combattuta fino alla fine. Scotti? Prestazione eccellente”

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Napoli : l'analisi del match vinto 2-1 dai rossoneri
Alessia Scataglini
Grande prova del Milan Primavera quest'oggi. I rossoneri hanno vinto in casa 2-1 contro il Napoli grazie ad una splendida doppietta del capitano Scotti. Al termine del match, l'allenatore rossonero Giovanni Renna a voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi, analizzando il match a partire dalla difesa. Ecco, di seguito, le sue parole:

"È stata una partita combattuta fino alla fine, come è giusto che sia, che si affrontavano due belle squadre, due squadre che hanno giocato a viso9 aperto per cercare di prendere tutta la posta in palio. Alla fine siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. In primo tempo potevamo probabilmente fare qualcosina in più sotto l'aspetto di essere un pochino più incisivi sotto porta, ma poi dopo siamo stati premiati con la doppietta del nostro capitano Scotti che ha fatto una prestazione veramente eccellente.

Oggi ragazzi non gli posso dire niente. Il Napoli è una signora squadra, è venuta qui, ha avuto due occasioni tutta la partita, più il calcio di rigore 3. Credo che oggi abbiamo difeso benissimo. Siamo stati un pochino fortunati anche con la traversa che hanno preso sul 2-0, però penso che la partita sia stata sempre gestita dai miei ragazzi in modo eccellente. Continuiamo così, lavoriamo e adesso ho testa alla Roma."

