Oggi ragazzi non gli posso dire niente. Il Napoli è una signora squadra, è venuta qui, ha avuto due occasioni tutta la partita, più il calcio di rigore 3. Credo che oggi abbiamo difeso benissimo. Siamo stati un pochino fortunati anche con la traversa che hanno preso sul 2-0, però penso che la partita sia stata sempre gestita dai miei ragazzi in modo eccellente. Continuiamo così, lavoriamo e adesso ho testa alla Roma."