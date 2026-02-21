Dopo le polemiche legate a quanto avvenuto tra Cesc Fabregas e Alexis Saelemaekers durante Milan-Como di mercoledì 18, l'allenatore dei lariani ha deciso di spendere alcune parole a riguardo. Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio di Juventus-Como , il tecnico spagnolo ha dichiarato di essersi reso conto di quanto fatto, dicendo anche che, se ci fosse la prova tv, l'avrebbe accettata. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

«Sono il primo a rendersi conto che ho sbagliato e che non si può toccare un calciatore. Poi si può massacrare di più o meno, trovare scuse, ma il risultato della partita non c’entra niente con questo. Io ho chiesto scusa, se ci fosse la prova TV accetterei tutte le situazioni che ci sono. Dopo di che volterei la pagina, questo è il calcio. So che ho sbagliato, ma sono molto giovane ed è importante imparare da questa situazione per il futuro».