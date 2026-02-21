Dopo il pareggio contro il Como di Cesc Fabregas, il Milan di Massimiliano Allegri vuole riscattarsi. E può farlo già domani: nel pomeriggio, alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro i rossoneri affronteranno il Parma del giovane Cuesta. Con il rientro di Rabiot, assente contro i lariani a causa dell'espulsione rimediata contro il Pisa, chi schiererà Massimiliano Allegri? Vediamo le probabili formazioni alla vigilia del match:
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic?
PROBABILI FORMAZIONI
Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic?
Milan-Parma, 26esima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Allegri e Cuesta alla vigilia del match
PROSSIMA SCHEDA >>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA